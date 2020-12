Werder/Havel

Konrad Büttner wurde 90 Jahre alt. Er flüchtete im Zweiten Weltkrieg mit seiner Familie, baute sich in der Fremde eine Existenz auf, wurde von seinen Kindern geliebt und kümmerte sich geduldig um seine kranke Frau. Dann starb er an Corona. Konrad Büttner ist kein Promi. Er ist einfach nur einer von bisher 32267 Menschen in Deutschland, von 1055 Brandenburgern, von 27 Werderanern und von elf Bewohnern des Seniorenheimes „ Haus am Zernsee“, die seit Beginn der Pandemie an oder mit Corona verstorben sind.

Seine Wahrscheinlichkeit, an dem Virus zu sterben, war deutlich höher als die des durchschnittlichen Deutschen: Über 80-Jährige haben ein 16,9-mal höheres Risiko. Doch hinter den Zahlen steht ein Mensch, ein Leben, ein Schicksal. Hier stehen die Kinder Andreas Büttner (50), Beamter im Finanzministerium, und Tina Steinberg (61), Pädagogin in Werder, die noch auf ein paar Jahre mit ihrem Vater gehofft hatten. Hier steht eine Geschichte, die erzählt werden will.

Anzeige

Konrad Büttner mit seinen beiden Kindern Tina Steinberg und Andreas Büttner Quelle: privat

Konrad Büttner wurde am 16. Dezember 1929 in Küstrin-Kietz an der Oder geboren, der Vater ein Reichsbahner, die Mutter aus einer Fischerfamilie. Seine Kindheit sei geprägt gewesen von der Liebe zur Natur, erzählen die Kinder. „Diese stillen Momente, Tiere und Natur beobachten – das war seins.“ Stets sei er mit Fernglas und Hund durch die Oderniederungen gezogen, er wollte Förster werden.

Doch der Krieg sorgte dafür, dass Konrad schon früh Verantwortung für die Familie übernehmen musste. Auch das Schlachten von Kleinvieh gehörte zu den Aufgaben des Zwölfjährigen, dessen Vater an der Ostfront kämpfte. Mit 16 Jahren musste dann auch er in Frontnähe Gräben ausheben, Meldedienste und Munitionstransporte übernehmen sowie Verwundete bergen. In einem Brief schrieb er 1998: „Damals konnten wir viele Dinge auf Grund unseres Alters und durch fehlende Information nicht zuordnen. Wir waren schlicht jung, unerfahren, unaufgeklärt und informationslos.“

Flucht aus der Heimat

Ende Februar 1945 flüchtete die Familie. Konrad Büttner bestieg mit seiner Mutter, seiner Oma und dem gerade einjährigen Bruder Reinhard den Güterwaggon eines Flüchtlingszuges in Richtung Lüneburger Heide. Doch ein Fliegerangriff stoppte sie in Werder ( Havel). In der neuen Heimat schlug ihnen Feindseligkeit entgegen. „Sie waren keinesfalls willkommen.“ Bald danach wurde Küstrin angegriffen, die Region wurde zur umkämpftesten Deutschlands, Beinamen wie „ Hiroshima des Ostens“, oder „brandenburgisches Troja“, drücken das Ausmaß der Zerstörung aus. 50 000 Soldaten starben.

Konrad Büttner mit seinem Bruder Reinhard. Quelle: Klaus Dombrowsky

Konrad Büttner nahm Arbeit in der Konservenfabrik an. „Weil er was lernen musste – und weil er hoffte, dass er da auch durch Naturalien die Familie durchbringen könnte.“ Anfangs habe er auch für die russische Besatzung Kühe gehütet, Kohle ausgeladen. Heute ist er deswegen als Zwangsarbeiter anerkannt. Als Ausgleich diente ihm das Radfahren. Auch den kleinen Bruder nahm er mit, einmal sogar auf den Brocken, den Reinhard mit dem Kinderfahrrad bezwang.

Lesen Sie auch:

1954 wurde Konrad Büttner schließlich nach Sachsen-Anhalt zur Meisterschule geschickt, es folgten ein Ingenieurstudium der Lebensmittelindustrie und ein Pädagogikstudium in Plauen. Selbst unterrichtete er dabei im Meisterlehrgang – und lernte hier seine zukünftige Ehefrau Marlies kennen. Eine junge Familie in der jungen DDR entstand.

Gerechtigkeit prägte seine Werte

Politisch habe sich der Vater angepasst, sagen die Kinder. „Aber es war nichts Gelebtes. Er hat das auch nicht verteidigt – mit Ausnahme des Antifaschismus. Er hat sich nicht vereinnahmen lassen.“ Konrad Büttner sei weder ein Märtyrer gewesen, noch habe er linke Parolen von sich gegeben. Generell seien seine Ideale von Gerechtigkeit geprägt gewesen, wohl auch wegen seiner Fluchterfahrung.

Den Mauerfall 1989 habe er natürlich bewusst wahrgenommen, „aber wie ein Kaninchen in der Schockstarre. Es war eine Mischung aus Euphorie und Furcht, weil man nicht an die Dauerhaftigkeit geglaubt hat. Man hatte auch was zu verlieren, ein Häuschen und zwei Autos“. Doch schnell wurde wegen der Wiedervereinigung die Frage gestellt, ob Konrad Büttner lieber in einen anderen Bereich oder in den Vorruhestand gehen wolle.

Konrad und Marlies Büttner Quelle: privat

Es sollte eine aktive Rente werden: Das Haus wurde saniert und umgebaut, er sah bei der Umhüllung des Reichstages zu und traf alte Schulfreunde wieder. Immer habe ihr Vater in der Gesellschaft gebadet und sich Späßchen mit anderen erlaubt, er sei lebensbejahend und offen gewesen, sagen seine Kinder. „Es gab kein Trübsal blasen, er hat immer andere mitgerissen.“ Er sei neugierig aufs Leben und auf andere Menschen gewesen.

Aber auch als mitfühlend und empathisch beschreiben sie ihn. „Er war wirklich ein angenehmer Mensch.“ Er habe immer ein offenes Ohr gehabt. Als „Wunschvater“, mit dem Motto „fördern und fordern“ bezeichnen sie ihn. Dabei habe er aber nie verlangt, was er nicht selbst geleistet habe. Auch habe er ihnen – wie zuvor sein Vater ihm – die Natur näher gebracht, etwa die Jagd, die ihn selbst bis in die Rente beschäftigte.

Der Herbst des Lebens

Schließlich erkrankte seine Frau, es folgten Jahre der Betreuung. „Er hat rund um die Uhr, ohne Be- oder Überlastung zu zeigen, alles übernommen. Er war jeden Tag im Krankenhaus, hat alle krankheitsbedingten Launen ertragen, alle Fahrten gemacht“, erinnern sich die Kinder. Die Goldene Hochzeit wurde im kleinen Rahmen gefeiert. „Diese stillen Ehen sind ja in der Regel die erfolgreichsten.“

Im November 2015 bezog Marlies Büttner als eine der ersten Bewohnerinnen das Seniorenheim „Casa Reha Haus am Zernsee“ in Werder, bald danach zog Konrad Büttner in ihre Nähe. Ende 2016 starb die Liebe seines Lebens. „Danach hatten wir den Eindruck, er konnte loslassen. Als wäre sein ganzes Lebensziel nur gewesen, für sie da zu sein. Danach baute er ab.“ 2019 zog auch er ins „ Haus am Zernsee“ um.

Konrad Büttner und Corona

Hier erkrankte er schließlich an Corona, wie auch 35 weitere Bewohner und zwölf Mitarbeiter. „Ich erinnere mich noch an den 30. März, es war Schneeregen, ich stand da mit dem Schirm, er am Fenster, und wir haben telefoniert. Ich habe permanent geredet, er hat gewinkt.“ Ihr Vater habe geweint – weil sie nicht zu ihm durfte. Am nächsten Tag gab es den ersten Corona-Toten im Heim. „Wir wissen nicht, ob er das realisiert hat.“

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schließlich kam am Mittwoch nach Ostern die Nachricht, er wäre wegen „allgemeiner Schwäche“ eingeliefert worden, zwei Tage später, er sei für immer eingeschlafen. Und das letzte Treffen? Tina Steinberg hatte Likör als Osterwasser mitgebracht. Er habe nicht viel gesagt. „Ich habe geredet und geredet. Dass es bald besser wird und so, Hoffnung gespendet. Wir haben das noch zusammen getrunken, wie man das zu Ostern macht. Dann wurde er reingebracht, weil die nächste Mahlzeit anstand.“

„Wir konnten ihm nicht die Hand drücken“

Das Schlimmste ist für die beiden, dass sie nicht benachrichtigt wurden, als es dem Ende zuging. „Bei allen wichtigen Sachen waren wir für ihn da, aber in diesem Moment nicht“, sagt Tina Steinberg. „Wir konnten ihm nicht die Hand drücken“, sagt sein Sohn. Um wenigstens eine Art Schlusspunkt setzen zu können, wollten sie wenigstens die Todesursache wissen. Nun haben sie es Schwarz auf Weiß: Konrad Büttner ist mit 90 Jahren an Corona gestorben. Nicht mit.

Von Konstanze Kobel-Höller