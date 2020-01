Teltower Vorstadt

In der Heinrich-Mann-Allee ist am späten Samstagabend gegen 23 Uhr ein berauschter Autofahrer gestellt worden. Der 31-jährige geriet in eine Verkehrskontrolle und wurde einem Drogenschnelltest unterzogen. Hier stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von Aufputschmitteln und somit kein Auto hätte fahren dürfen. Man verbot ihm die Weiterfahrt und leitete ein Bußgeldverfahren ein. Außerdem stellten die Beamten eine Anzeige wegen Betäubungsmittelbesitz gegen den Mann.

Von maz-online