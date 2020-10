Potsdam

Unbekannte Täter sind am Mittwochnachmittag viermal mit einem versuchten Enkeltrick in Potsdam gescheitert. Die Täter gaben sich am Telefon bei Potsdamer Bürgern im Alter zwischen 68 und 95 Jahren entweder als deren Enkel aus, die nach einem Unfall dringend Geld benötigten oder gar als Polizeibeamte, die eine hohe Bargeldsumme verlangten, weil ein Enkel einen Unfall gehabt habe. In einen Fall wurde das Geld sogar für die Beerdigung einer tödlich verunglückten Person gefordert.

Alle versuche scheiterten am gesunden Misstrauen der Angerufenen. Es entstand kein finanzieller Schaden. Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang, derartige Telefonate sofort zu beenden, die Polizei zu informieren und nicht zu versuchen, die Täter in eine Falle zu locken.

Von MAZonline