Fahrland

Einen Haftbefehl wollten Polizisten am Dienstagmorgen in Fahrland vollstrecken. Nachdem sie den Gesuchten auf dem Balkon seiner Wohnung sahen, klingelten sie an der Wohnungstür. Der Mann öffnete aber nicht, so dass die Beamten über ein Baugerüst auf den Balkon kletterten und von dort in die Wohnung gelangten. Dort standen sie vor einem verschlossenen Zimmer, in dem sich der Gesuchte befand.

Aus dem Krankenhaus ins Gefängnis

Dieser versuchte jedoch zu flüchten. Hierzu wollte der 33-Jährige vom Fenster auf ein vor dem Haus stehendes Gerüst springen. Das missglückte und der Mann stürzte etwa neun Meter in die Tiefe. Er zog sich schwere Verletzungen zu und musste zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Von dort kam er in eine Justizvollzugsanstalt.

