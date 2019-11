Bornstedt

In der Jochen-Klepper-Straße hat ein 19-Jähriger mit einer Airsoft-Waffe geschossen und dabei ein Fenster beschädigt. Er hatte am Dienstag gegen 19 Uhr aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses auf einen Metallpfeiler auf der Straße gezielt. Eine der Munitionskugeln prallte am Pfeiler ab und beschädigte das Fenster eines Mieters aus demselben Haus. Der geschädigte ging zur Wohnung des Schützen und wartete dort, bis die Polizei eintraf. Der 19-Jährige konnte keinen kleinen Waffenschein vorlegen, sodass hier eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen wurde. Die Waffe wurde sichergestellt.

Von MAZonline