Golm

Musikinteressierte sind in diesem Wintersemester zu einem virtuellen Konzerterlebnis an die Universität Potsdam eingeladen. Im Musikhaus auf dem Campus Golm präsentiert die Hochschule mit der Kammerakademie Potsdam das VR-Projekt „Reflect“. Dabei handelt es sich um eine 360-Grad-Konzertinstallation, in der Licht, Video und Musik fusionieren. Das visualisierte Konzert, das von der Kammerakademie und dem Künstlerkollektiv Xenorama produziert wurde, kann mittels VR-Brille wahrgenommen werden. Gelegenheit dazu besteht jeweils montags von 12 bis 16 Uhr und donnerstags von 9 bis 13 Uhr für Interessierte ab zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei. Für die wissenschaftliche Begleitung werden die Gäste gebeten, einen Fragebogen auszufüllen.

Auf der Suche nach Innovationen

Kulturelle Institutionen wie die Kammerakademie Potsdam sind im Zuge des digitalen Wandels auf der Suche nach innovativen Formaten, die neue Erfahrungen für ihr Publikum bieten, aber auch ein neues Publikum erreichen. Für „Reflect“ wird ein besonders tiefes Eintauchen in das Werk möglich. Den musikalischen Inhalt bilden Auszüge aus Gustav Mahlers Sinfoniesatz „Blumine“, Alban Bergs Sinfoniefragmente und Hans Abrahamsens „Sommernacht“.

Das Projekt läuft bis 17. Februar, Campus Golm, Karl-Liebknecht-Str. 24, Haus 6, 2. Stock, Raum 2.12.

Von MAZonline