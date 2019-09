Potsdam

Ein schwerer Unfall hat sich in der Nacht auf Samstag im Potsdamer Stadtteil Bornstedt ereignet. Gegen 1 Uhr war dort an der Kreuzung Potsdamer-/Amundsenstraße eine 44-jährige Autofahrerin in einen Lastwagen gerast. Laut Polizei missachtete die Frau beim Einfahren in die Kreuzung die Vorfahrt und kollidierte mit dem Lkw mit Anhänger.

Eine lebensgefährliche Situation

Zeugen gaben an, dass die Autofahrerin am Steuer telefoniert hatte und deshalb abgelenkt war – das ist nicht nur verboten, sondern lebensgefährlich. Die Frau hatte Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Ihr Mercedes erlitt allerdings einen Totalschaden – die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Motorhaube abriss. Die Kreuzung wurde für die Bergungsarbeiten gesperrt.

Der Lkw-Fahrer berichtete der MAZ, dass der Mercedes ungebremst aus der Seitenstraße angeschossen kam. Die Polizei ermittelt.

Nicht mal nach der Uhrzeit zu schauen, ist erlaubt

Übrigens: Nicht nur das Telefonieren mit dem Handy am Ohr ist für Autofahrer – und auch für Radler – verboten. Auch sämtliche andere Funktionen sind passé: Darunter fällt das Schreiben und Lesen von Textnachrichten, das Ablehnen von Anrufen und sogar nach der Uhrzeit auf dem Display zu schauen.

Von MAZonline