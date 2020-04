Mit dem Nothammer auf den Kopf geschlagen

Innenstadt

Am Dienstagabend gegen 21.15 Uhr wurden Polizisten von der Bundespolizei über eine Körperverletzung im Hauptbahnhof unterrichtet. Ein 28-jähriger Mann, der stark aus einer Kopfwunde blutete, wurde von einem Zeugen auf Gleis 6 des Hauptbahnhofes angetroffen. Der Zeuge informierte den Rettungsdienst und die Polizei.

Das Opfer gab an, dass er mit der S-Bahn aus Richtung Berlin am Hauptbahnhof eintraf, als sich ihm in der Bahn zwei Personen näherten, die ihn ansprachen. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, dessen Inhalt derzeit noch nicht bekannt ist. Einer der Unbekannten schlug den Geschädigten mit dem Stiel eines Nothammers auf den Kopf.

Eine Beschreibung der Täter erwies sich als schwierig, da der Geschädigte stark alkoholisiert war. Der 28-Jährige wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt, lehnte eine weitere ärztliche Untersuchung jedoch ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion unter 0331/ 5 50 80 zu melden.

Von MAZonline