Mit dem Shuttlebus von Potsdam zum BER

Potsdam

Es riecht noch ganz frisch im Bus der Linie BER2 – so wie man es von einem neuen Auto kennt. Noch nicht einmal zwei Wochen, seit dem Flughafenstart am 31. Oktober, sind die hellblauen Shuttlebusse der Firma Anger aus Potsdams Ortsteil Marquardt im Dienst.

Schon von außen wird klar, wo und auf welcher Route die Reise hingeht. Eine geschwungene, gepunktete Linie zieht sich vom Potsdamer Hauptbahnhof am hinteren Teil des Busses über Stahnsdorf und Teltow zum Flughafen BER. Die Silhouetten von Sanssouci und Dampfmaschinenhaus gehören ebenso zur Außenansicht wie die von Fernsehturm und Oberbaumbrücke.

Anzeige

30 Sitze für Fahrgäste und Gepäck

Hat man auf einem der 30 Sitze Platz genommen, kann man sich auf zwei Bildschirmen informieren. Der eine zeigt die Stationen an. Auf dem zweiten erfährt man, welche Airlines an welchem Terminal am BER in Schönefeld starten.

Die Ideen für das Outfit stammen von André Rödling. Der Airport Shuttle ist sein Projekt – vom Logo über die Fahrpläne bis zur Internetseite stammt alles aus der Hand des ehemaligen Busfahrers.

Lizenz musste wegen der Bauzeit erneuert werden

Der Gedanke, solch eine Buslinie zu betreiben, stammt allerdings von Firmengründer Günter Anger. Er hatte sie bereits im Jahr 2007. „Ich habe mich damals gefragt, wie die Potsdamer eigentlich am schnellsten zum neuen Flughafen kommen“, erinnert sich der 66-Jährige. Dass 13 Jahre vergehen würden, bis die Linie ihren Betrieb aufnehmen kann, daran hat er freilich nicht gedacht, als er damals beim zuständigen Landesamt für Bauen und Verkehr den Antrag dafür einreichte.

Für zehn Jahre stellte das Amt die Konzession damals aus. Inzwischen haben die Angers einen neuen Antrag stellen müssen. Das Unternehmen betreibt die Linie mit zurzeit zwei Bussen. Es gibt keine Zuschüsse. „Wir leben von den Einnahmen aus dem Zuschlag“, erklärt Alexander Heinz, der mit seinem Bruder Konstantin die Firma im März 2019 von seinem Onkel Günter Anger übernommen hat.

Ein Zuschlag auf VBB-Karten ist nötig

Zuschlag bedeutet, dass die Fahrgäste zusätzlich zu ihrem VBB-Ticket sechs Euro zahlen müssen. Die Summe vermindert sich auf fünf Euro für die Inhaber von VBB-Monats- oder Jahreskarten. Kaufen kann man die Zuschlagkarte nur im Bus. Ob das später einmal anders sein wird, darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. „Mal sehen, wo die Reise hingeht“, bleibt Heinz im Bild. Im Moment funktioniere es wunderbar. Die Busse werden von festen Fahrern gesteuert. Sie hatten sich selbst beworben für die neue Linie.

Fünfzehn Mal am Tag kann man vom Potsdamer Hauptbahnhof zum Flughafen BER und zurück fahren. Die Busse fahren sowohl die neuen Terminals 1 und 2 als auch das Terminal 5 (ehemaliger Bahnhof Schönefeld) an. Zusteigen können die Fahrgäste am Stern-Center, am Stahnsdorfer Hof und in Teltow in der Warthestraße, am S- und am Regionalbahnhof.

15 Mal startet die hellblaue Linie pro Tag

Zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr fahren die Busse jede Stunde. Ab 9 bis 18 Uhr gibt es einen 90-MinutenTakt. Dann geht es wieder stündlich weiter. Der letzte Bus fährt in Potsdam um 22: 30 Uhr ab. Ein größeres Angebot wird aktuell nicht nachgefragt. Als Wettbewerber zur Deutschen Bahn sehen sich die Busunternehmer nicht. Im Gegenteil. „Wir haben unseren Fahrplan mit der Bahn abgestimmt“, berichtet Rödling.

Momentan befördern die blauen Busse zwischen 40 und 50 Fahrgäste täglich. Geld verdienen die Marquardter damit noch nicht. „Das müssen wir aushalten“, sagt Heinz. Das Unternehmen steht auf sicheren wirtschaftlichen Füßen, obwohl Corona nicht spurlos vorbeigegangen ist. Allein das Vermietgeschäft der Reisebusse, das normalerweise 20 bis 20 Prozent vom Umsatz ausmacht, ist seit März fast zum Erliegen gekommen.

Busunternehmen wird 30 Jahre alt Das Unternehmen Anger Bus wurde 1990 von Günter Anger gegründet. Seit 1998 hat es seinen Sitz in Gewerbegebiet „Am Friedrichspark“. Seit 2019 gehört das Unternehmen Angers Neffen Alexander und Konstantin Heinz. 130 Angestellte arbeiten für das Unternehmen. 65 Busse sind größtenteils im Linienverkehr für öffentliche Auftraggeber unterwegs. Fünf Reisebusse können durch Reiseunternehmen angemietet werden. Anger tritt auch selbst als Reiseveranstalter auf. Die Bus-Linie BER2 verkehrt 15 Mal täglich vom Potsdamer Hauptbahnhof über Stahnsdorf und Teltow zum BER. Die Fahrt dauert 56 Minuten. Zusätzlich zu einem gültigen VBB-Ticket muss ein Zuschlag von sechs bzw. fünf Euro gezahlt werden. Die Linie BER1 verkehrt zwischen Berlin-Steglitz und dem BER. Alles über den Airportshuttle erfährt man über www.angerbus.de/ BER oder über die VBB-App. Am sichersten ist die Firmenhomepage, da hier die Fahrpläne immer exakt aktualisiert werden.

Der 49-Jährige geht davon aus, dass es noch mindestens zwei Jahre dauert bis sich das Fluggeschehen wieder auf Vor-Corona-Niveau einpegeln wird. Schon jetzt nutzen Berufspendler den Shuttle. Rödling denkt über Angebote für sie nach.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden!

Von Elvira Minack