VW-Test zu autonomen Fahren in Potsdam – und OB Schubert hilft

Schiffbauergasse

Es ist später Abend, die Theatervorstellung in der Schiffbauergasse vorbei. Wie kommen die Besucher nach Hause, wenn keine Bahn mehr fährt, das Ziel weitab jeder Bushaltestelle liegt und ein Taxi mal wieder nicht zu bekommen ist?

Event-Shuttle wurde erstmals öffentlich vorgestellt

Das VW Future Center Europe testet gerade in Potsdam, wie ein fahrerloses Taxi ein solches Problem lösen könnte. Am Freitagabend wurde das „Event-Shuttle“ erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die prominenten Testpersonen waren Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) und seine Ehefrau Simone. Sie kamen von der Premiere von „Wir sind auch nur ein Volk“ aus dem Hans-Otto-Theater und durften wurden für den Heimweg auf die Probe gestellt.

Mit einem Code auf der Theaterkarte kann der Nutzer sich das VW-Taxi rufen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im August hatten die Landeshauptstadt und das Future Center eine Kooperation vereinbart. Seit November fanden mehrere Testfahrten mit Theaterbesuchern statt, die sich bereit erklärt hatten, nach der Vorstellung bequem von VW nach hause gefahren zu werden. Wenn sie sich zugleich auf die App und die damit verbundenen Tücken einlassen würden und im Nachhinein in einem Interview ihre Erfahrung schildern.

Ein Code auf der Theaterkarte ist das Ticket für den Heimweg

Der Vorgang ist simpel: Ein Code auf der Theaterkarte ist das Ticket für den Heimweg des Ehepaars Schubert. Der Oberbürgermeister gibt Adresse und Anzahl der Fahrgäste ein, kurz darauf kommt die Mitteilung, dass das Taxi bereit steht. Vor dem Theater fährt ein schwarzer Van fährt vor. Hinter der Scheibe leuchtet hell der Schriftzug „Apollo“ auf einem Bildschirm. Der Nutzer soll wissen - „dies ist mein Shuttle“. Die Tür öffnet sich automatisch. Schubert und seine Frau steigen ein.

Ein Display hinter einer Scheibe lässt den Nutzer erkennen, dass es sich um das von ihm bestellte Taxi handelt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ein Fahrer ist nicht zu erkennen. Das Auto ist allerdings nicht wirklich fahrerlos, denn darum geht es an diesem Abend nicht. Die Fragen, die sich Volkswagen stellt, sind nicht technischer, sondern menschlicher Natur.

„Es geht hier nicht um Sensoren, sondern darum wie die Menschen mit so einer Technik umgehen. Es geht um Angst und um Vertrauen“, sagt Ulrike Müller. Sie ist die Chefin des VW Future Centers Europe, das nur wenige Meter vom Hans-Otto-Theater entfernt seinen Sitz in der Schiffbauergasse hat. Würde eine Frau nachts allein in ein dunkles Auto einsteigen, das sie zwar gerufen hat, aber nun ohne einen Fahrer mit dem sie sprechen kann, vorfährt?

Die Tests in Potsdam finden mit diesem Van statt. Er ist nicht wirklich fahrerlos, weil hier vor allem die Interaktion der App mit dem Nutzer untersucht werden. Kontakt mit dem Fahrer gibt es trotzdem nicht. Quelle: Bernd Gartenschläger

Im Event-Shuttle sind bei Mike Schubert und seiner Frau Simone an diesem Abend keine Vorbehalte zu spüren. „Zu Beginn wird es schwer sein loszulassen. Es ist ein Umlernen nötig, um der Technik zu vertrauen, aber am Ende kann diese Technik besser als der Mensch sein“, sagt Simone Schubert. Nachdem sie, ihr Mann und Ulrike Müller angeschnallt sind, schließt sich die Tür automatisch. Der Van macht sich auf den Weg.

Welche Alternativen haben Menschen künftig zum eigenen Auto ?

Sofort ist vergessen, dass man ohne Kontakt zu einem Fahrer ist und alles automatisch abläuft. „Hier geht es nicht um das Auto, sondern um die Logistik. Welche Alternativen haben Menschen künftig zum eigenen Auto? Darum geht es“, sagt der Oberbürgermeister, der stolz darauf ist, dass VW in Potsdam diese Nutzererfahrungen sammelt.

Oberbürgermeister Mike Schubert testet mit seiner Frau Simone und Ulrike Müller (l.), der Geschäftsführerin des Volkswagen Group Future Center Europe, die App zur Simulation autonomer Fahrten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Es sind noch eine Reihe weiterer Tests geplant, auch ein zweites Szenario, das sich mit dem Pendlerverkehr auseinandersetzen soll, ist geplant. Bis Mitte 2020 läuft die Kooperation mit VW. Ob und wie es dann weitergeht, ist noch offen. Bis ein fahrerloses Event-Shuttle tatsächlich fährt, ist es noch ein weiter weg. Parallel zu den Test mit den Benutzern arbeitet VW an der Technik.

Noch in diesem Jahrzehnt soll das Angebot realität werden

Ulrike Müller ist sich sicher: „Ein echtes fahrerloses Shuttle entwickeln wir noch in diesem Jahrzehnt.“ Am Fahrtziel leuchtet die App wieder auf: „Wir sind an Deinem Ziel. Bitte Vorsicht beim Ausstieg und vergiss nichts im Bus“, steht auf dem Handy-Display. Nach einer Bestätigung öffnet sich die Tür und entlässt die Fahrgäste nach draußen. Wer das Shuttle gesteuert hat, fragt sich niemand mehr.

Von Peter Degener