Mitgebrachte Boxen beim Einkauf in Potsdam – so klappt’s garantiert

Potsdam

Vier köstliche Kohlrouladen mit hausgemachter Sauce: Ein Essen, das viel Arbeit macht. Arbeit, die sich nicht jeder machen möchte. Deshalb wollte eine Babelsberger MAZ-Leserin die leckeren Rollen beim Fleischer kaufen. Doch dort musste die Frau sich ärgern. „Ich habe eine saubere Schüssel mit Deckel dabei gehabt, doch mir wurde gesagt, dass diese nicht genutzt werden darf“, schreibt sie in einem Brief an die Redaktion. Müll habe sie vermeiden wollen, etwas für die Umwelt tun – doch Fehlanzeige. „Am Ende wurden die vier Rouladen alle einzeln in jeweils eine Plastikbox mit Deckel verpackt.“ Es sei, so hieß es in der Filiale von Fleischer Wolf am Hauptbahnhof, aus hygienischen Gründen nicht möglich, die mitgebrachten Dosen zu nutzen. Die Leserin versteht das nicht. „Gerade in Zeiten von Klimawandel und einem ausgerufenen Klimanotstand in der Stadt dachte ich, dass jeder Beitrag zählt.“

In vielen Märkten ganz normal

Tatsächlich ist es an vielen Bedientheken der Supermärkte längst Usus, sich Salami, Emmentaler und Schnitzel nicht extra verpacken zu lassen. „Wir bieten bereits seit langem ein Mehrwegsystem an“, sagt der Chef des Edeka-Supermarkts in der Brandenburger Straße, Rocco Klausner. So könnten die Kunden vor Ort Mehrwegbehältnisse kaufen, die dann mit Hilfe eines Tabletts über den Tresen gereicht werden. Auch mitgebrachte Behältnisse seien kein Problem, solange sie sauber und gepflegt sind. „Wichtig ist, dass keine Keime hinter die Theke gelangen“, erklärt Klausner. Bei vielen Rewe-Filialen und bei Kaufland wird es genauso gehandhabt.

Pfandsystem für Mehrwegbehälter oder solche zum kaufen: Die Potsdamer Händler haben verschiedene Ansätze, um ihren Kunden die Boxen schmackhaft zu machen. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Wichtig ist, dass die Dosen aus Kunststoff sind“, sagt Axel Ritzkowski, der Leiter der Frischetheken im Rewe-Markt in der Nedlitzer Straße, „denn Glas, Holz oder Porzellan könnten splittern.“ In seinem Markt besteht das Angebot der Mitbring-Verpackungen seit dem vergangenen Jahr. „Das wird sehr gut angenommen“, sagt Ritzkowski. „Wir haben auch eigene Dosen im Verkauf, falls jemand keine dabei hat.“ Beim Konkurrenten Kaufland ist die Resonanz etwas verhaltener: „Die Kunden nehmen das unterschiedlich gut an, wir hoffen aber, dass es sich noch mehr herumspricht“, sagt ein Potsdamer Marktleiter.

Keine einheitliche Regelung beim kritisierten Händler

Bei Fleischer Wolf, der in den Bahnhofspassagen ein Fleischereigeschäft und eine heiße Theke betreibt, gibt es hingegen nach Darstellung der Mitarbeiterinnen keine einheitliche Regelung. „Das ist heikel“, sagt Simone Kunkel, „denn Hygiene ist nun einmal das A und O in unserer Branche.“ Ein Tablett zum Herübernehmen mitgebrachter Dosen gibt es in der Filiale nicht, anfassen dürfen die Verkäuferinnen mitgebrachte Dosen nun mal auch nicht. „Mir tut das auch wirklich leid, aber ich kann dem Kunden nicht ansehen, ob er eine Erkältung hat oder wie sauber die Boxen sind“, sagt Simone Kunkel. Manchmal gebe es die Möglichkeit, die Mehrwegbehälter auf den Tresen zu stellen und dort zu befüllen. „Aber das entscheidet jede Mitarbeiterin selbst.“

Simone Kunkel und ihre Kolleginnen wünschen sich von ihrer Konzernzentrale eine Lösung des Problems. Wolf sitzt im oberpfälzischen Schwandorf ( Bayern), bis heute zählt die als von der Gründerfamilie geführte Unternehmensgruppe nach eigener Auskunft zu den bedeutendsten Fleisch- und Wurstherstellern Deutschlands. Am Freitag war die zuständige Sprecherin nicht zu erreichen.

Pfandsystem für die Umwelt

„Ich sehe da überhaupt kein Problem“, sagt Marcus Gude, der mit seiner Partnerin das Feinkostgeschäft Gudes in der Innenstadt betreibt und neben Weinen und lokalen Spezialitäten auch frisches Rind- und Schweinefleisch von der Berliner Farm Katerbow sowie Wild aus heimischen Wäldern verkauft. „Wir bieten ein Pfandsystem an, man kann also die Dosen sogar wieder mitbringen und von uns reinigen lassen, aber wir befüllen auch gern jede mitgebrachte Box, solange sie sauber und verschließbar ist.“ Schließlich sei es gerade als Anbieter regionaler Produkte wichtig, auch an die Umwelt zu denken.

Von Saskia Kirf