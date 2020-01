Bornstedter Feld

Am späten Samstagabend fuhr ein Pärchen mit seinen Fahrrädern durch den Waldpark entlang der Georg-Hermann-Allee. Auf Höhe des Basketballplatzes wurden sie gegen 21.30 Uhr von einem bislang Unbekannten angehalten. Plötzlich kamen aus den dortigen Büschen zwei weitere Unbekannte hinzu. Einer von ihnen hielt die Frau am Arm fest und drohte mit einem Messer. Die beiden Geschädigten wurden aufgefordert ihre Sachen herzugeben. Sie übergaben ihre hochwertigen Fahrräder und einen Rucksack an die Täter, die im Park verschwanden. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben erfolglos.

Von MAZonline