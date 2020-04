Feste Mitarbeiter stärken Filmstudio-Chefs den Rücken

Babelsberg

Die Festangestellten der Studio Babelsberg AG stellen sich hinter ihre Geschäftsführung und kritisieren die Haltung der zahlreichen freischaffenden Filmemacher, die von den Produktionsstopps in den Filmstudios betroffen sind.

Enge Zusammenarbeit mit Geschäftsführung

Am Donnerstagmorgen erklärte der gemeinsame Betriebsrat des Studios und des Art Departments in einer Presseerklärung: „Auch wenn in unseren Werkstätten, Studiohallen und Funden die Arbeiten für die geplanten Produktionen derzeit ausgesetzt sind oder ganz wegfallen, versuchen wir, diese schwierige Zeit gemeinschaftlich zu meistern. Wir arbeiten alle liegengebliebenen Projekte auf, um Kurzarbeit oder Entlassungen für die festangestellten und befristet beschäftigten Mitarbeiter im Studio zu vermeiden“

Man arbeite in der Corona-Krise „sehr eng mit unserer Geschäftsführung zusammen, um Lösungen für unsere Mitarbeiter zu finden. So hat die Geschäftsleitung beispielsweise für die Mitarbeiter, die ihre Kinder betreuen müssen, schnell individuelle Wege gefunden“, heißt es in der Erklärung. Der Betriebsrat vertritt nach eigenen Angaben rund 100 Mitarbeiter.

Studio hat keine Kurzarbeit für Festangestellte beantragt

Carl Woebcken, Vorstandsvorsitzender der Studio Babelsberg AG, hatte bereits am Montag erklärt, dass für die Festangestellten des Studios Kurzarbeit derzeit nicht beantragt sei. „Wir versuchen die Arbeit in den Studios und Werkstätten so weit wie erforderlich und möglich unter Einhaltung aller notwendigen Vorsorgemaßnahmen aufrechtzuerhalten“, erklärte Woebcken.

Zu Wochenbeginn war die Initiative „Wir sind Babelsberg“, die nach eigenen Angaben für über 300 Filmschaffende spricht, an die Presse getreten. Sie forderten von der Studio Babelsberg AG, aber auch von der Kulturstaatsministerin des Bundes und der Arbeitsagentur Hilfe, weil sie durch ihre projektbasierten Verträge keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben. Die Initiative sagte, dass allein durch den Drehstopp der zwei Hollywood-Produktionen „Matrix 4“ und „Uncharted“ rund 800 befristet Angestellte ihre Jobs verloren hätten. Bis Ende der Woche müssen sie Klage gegen die Kündigungen erheben, um mögliche Ansprüche zu wahren. Ein Anwalt der Initiative hält die Kündigungen für nichtig.

Abbrüche oder Verschiebungen sind keine Seltenheit in der Branche

Der Betriebsrat des Studios und des Art Departments sagt dazu, dass viele der Betroffenen „sehr oft auf eigenen Wunsch projektbezogen, zeitlich befristet arbeiten.“ In den vergangenen Jahren seien mehrere Projekte weggebrochen, bei denen die freien Filmschaffenden bereits für die Produktionen tätig waren.

„In unserem Projektgeschäft sind Verschiebungen oder Abbrüche leider nicht selten der Fall. In der Zeit, wo die Filmschaffenden sich ihre Projekte aussuchen und leicht auf andere Film- oder Serienproduktionen ausweichen konnten, sind uns keine Beschwerden zu Ohren gekommen“, so der Betriebsrat.

Hoffnung für alle Filmschaffenden, dass man bald weiterarbeiten kann

Da nun durch die Corona-Epidemie weltweit fast alle Produktionsaktivitäten gestoppt seien und branchenübergreifend viele Menschen und Unternehmen betroffen wären, könne der Betriebsrat die Verunsicherung der freien Kollegen „gut nachvollziehen“ können. Man hoffe „für alle Filmschaffenden, Filmproduktionsfirmen, Dienstleister und natürlich für unsere Mitarbeiter in der Studio Babelsberg AG und der Art Department Studio Babelsberg GmbH auf ein baldiges Weiterführen aller Produktionen“ und dass man bald gemeinsam weiter arbeiten könne.

Von Peter Degener