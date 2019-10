Garnisonkirche: Das ist die Mitteschön-Vision für das Kirchenschiff

Innenstadt

Die Bürgerinitiative „Mitteschön“ hat eine Vision zur Nutzung eines künftigen Schiffes der Garnisonkirche. Ein Multifunktionsgebäude soll es werden, sowohl Konzerte als auch Bildungsarbeit sollen dort stattfinden können: Kultur im riesigen Saal, Bildung im mehretagigen Dach. Die Verfechter eines kompletten Wiederaufbaus sehen den Vorschlag von Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD), im Kirchenschiff ein internationales Jugendzentrum zu errichten, als „Anregung, die Diskussion zur Nutzung und Form zu eröffnen“.

Es sei richtig, das Thema Jugend mit der Nutzung der Kirche ins Gespräch zu bringen. „Auch wir finden, dass die Jugendarbeit ein wichtiger Aspekt der Kirchennutzung darstellen sollte“, so die Initiative am Mittwoch in Potsdam. Ihr Vorschlag bindet daher die Jugend mit ein: „Ein Ort sollte entstehen, wo sich junge Menschen mit der Vergangenheit, aber auch mit der Zukunft auseinandersetzen. Beides ist notwendig, um zu richtigen gesellschaftlichen Einschätzungen zu kommen.“ Man habe versucht, mit einer Nutzungsvision „die Kirche in ein modernes Potsdam mit seinen Erfordernissen zu integrieren“.

„Mitteschön“ findet, dass der Turm und das Schiff der Garnisonkirche zusammen gehören und der Turm allein kaum Nutzungsmöglichkeiten bietet. Quelle: Wolfram Baumgart

„Mitteschön“ steht für den Wiederaufbau des Kirchenschiffs in seiner historischen Gestalt, weil sie aus städtebaulicher Sicht Turm und Schiff als „architektonische und harmonische Einheit“ sieht, die es wiederherzustellen gilt. Der Turm als „Campanile“ stehe „verloren im Stadtbild“. Es fehle ihm ein architektonisches Gegengewicht. Ursprünglich seien Garnisonkirche mit Schiff, Langer Stall und Plantage ein aufeinander abgestimmtes Ensemble gewesen.

Wer einen architektonischen Bruch zeigen wolle, an dem man die Zeitschichten erkennt, sollte sich mit der heutigen Breiten Straße begnügen, so wie sie sich zeigt mit ihren Bauten aus der DDR-Zeit und der Nachwendezeit. „Das“, so die Initiative, „ist der größte Bruch, den man sich denken kann. Da erübrigt sich eine Veränderung an der Architektur der Kirche!“

Kirche war ein Erkennungszeichen

Mit der originalgetreu wiederaufgebauten Kirche würde Potsdam ein historisches Gebäude zurück bekommen, das mal ein „architektonischen Erkennungszeichen der Stadt“ war. Ein Verzicht auf den Wiederaufbau des Schiffes oder ein Wiederaufbau des Kirchenschiffs in einer modernen Form würde potentielle Spender für das Schiff abschrecken und so auch die Vollendung des Turmes gefährden, warnt „Mitteschön“. Die Kirche stehe als Zeichen der wechselhaften Geschichte Potsdams und Deutschlands: „Der Turm ist nur Hinweis!“

Nur mit der vollständigen historischen Form werde Geschichte fassbar und konkret, findet „Mitteschön“. Nur mit eine kompletten Bauwerk könne eine Geschichte ganz erzählt werden, die nicht nur das 20 Jahrhundert umfasst. „Die Garnisonkirche denken wir als bedeutenden Teil der in Entstehung befindlichen Potsdamer Kulturmeile“, erklärte die Kabarettistin Barbara Kuster; sie werde „einen enormen Synergieeffekt für Potsdam entwickeln und allen Kultureinrichtungen zugute kommen.“

2800 Plätze für Konzerte

Das Kirchenschiff mit seinen einst etwa 2800 Plätzen wäre für rein kirchliche Zwecke allein nicht erforderlich. Für große und übergemeindliche Kirchenkonzerte hingegen reiche das Platzangebot der übrigen Potsdamer Gotteshäuser nicht aus. Die Friedenskirche habe 800, die Erlöserkirche 1000, die Nikolaikirche 1000 und St. Peter und Paul 1200 Plätze. Die wachsende Stadt Potsdam verfüge über keinen ausreichend großen Versammlungs- und Konzertsaal für profane Veranstaltungen. Das Kirchenschiff der Garnisonkirche mit einem schlichten, aber architektonisch schönen Innenausbau könnte etwa für Großveranstaltungen der Stadtverwaltung für besondere Ehrungen oder Neujahrsempfänge oder für feierliche Großveranstaltungen der in Potsdam ansässigen Akademien und der Universität Potsdam genutzt werden. Insgesamt könnte die Kirche ein Ort gesellschaftlichen Treffens und der Zusammenkunft sein.

Gotteshaus und Kulturkirche

Der Vorschlag von „Mitteschön“ ist, das Kirchenschiff als „Gotteshaus und Kulturkirche“ zu nutzen. Es gebe zahlreiche Kirchen in Deutschland, die das so praktizieren, etwa in Frankfurt/Oder, in Prenzlau, in Wismar, die Universitätskirche Leipzig und als prominentestes Beispiel die gleichfalls wiederaufgebaute Dresdner Frauenkirche.

Anknüpfend an eine große Tradition des 19. und 20. Jahrhundert sollte die Garnisonkirche wieder Aufführungsstätte großer kirchenmusikalischer Veranstaltungen sein, empfiehlt die Initiative. das Gebäude böte neben der guten Akustik, die bei einer originalen Rekonstruktion sicher gewährleistet wäre, genug Raum für große gemeinsame Aufführungen von Oratorien und Orchesterwerken: „Wir denken an Aufführungen gemeinsam mit Chören und Instrumentalisten anderer Potsdamer Gemeinden, aber auch an große internationale Chortreffen.“

Dachstuhl als Jugendzentrum

Der 17 Meter hohe Dachstuhl des Kirchenschiffs könnte als Jugendbegegnungszentrum genutzt werden. Kleinere Räume gäbe es für Jugendarbeit, Konferenzräume, Teeküche und Sanitäranlagen. Multifunktional, aber auch als Hinterland für die Kulturveranstaltungen (Künstlergarderoben) und als Proberäume für Chöre anderer Potsdamer Gemeinden könnte der Dachstuhl dienen; hier bestehe großer Raumbedarf.

Die Garnisonkirche könnte zudem als Bildungs- und Erinnerungsstätte entsprechend dem Wiederaufbaumotto „Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung leben“ dienen, findet „Mitteschön“. In der Nagelkreuzkapelle hätten bislang schon „hochkarätige Veranstaltungen“ stattgefunden, die ausgebaut werden sollten und in dem „außergewöhnlichen und schönen Kirchenschiff noch größere Resonanz erfahren“ würden. Außerdem könne die Garnisonkirche zum Begegnungsort für Christen und Nichtchristen werde, ein „Anlaufpunkt für Suchende, ein Ort zum Nachdenken über moralische, ethische Grundwerte.“

Internationale Begegnungsstätte

Eine internationale Begegnungsstätte mit Schwerpunkt östliche Nachbarländer wäre in den Augen von „Mitteschön“ in dem Gebäude einzurichten, das sich „durch seine Geschichte anbietet, an die über Jahrhunderte bestandenen Gemeinsamkeiten anzuknüpfen, um Gespräche zur Verständigung miteinander zu führen“. Gerade in der komplizierten politischen Lage mit Russland könnten hier auf menschlicher Ebene Kontakte geknüpft werden, die Versöhnung befördern. Russische und deutsche Soldaten könnten sich hier treffen.

„Wir stellen uns auch eine enge Zusammenarbeit mit dem im Umkreis der Garnisonkirche entstehenden Standort für die Kultur- und Kreativwirtschaft vor, insbesondere für Veranstaltungen, die einen größeren Raumbedarf erfordern“, so „Mitteschön“ am Mittwoch.

Freifläche als Ausstellungsraum

Der denkmalgeschützte „Weltraum-Fries“ des Rechenzentrums könnte an seinem originalen Standort als raumgestaltendes Element für ein Café dienen. Der Freiraum neben der Kirche könnte auch als Ausstellungsort für Exponate des Kreativzentrums genutzt werden.

Die Garnisonkirche würde – genauso wie das Landtagsschloss – das Potsdamer Stadtbild enorm bereichern, Kultur befördern, Touristen in die Stadt locken und damit Geld in die Stadtkasse spülen, bekräftigt die Initiative: „Sie würde vor allem durch menschliche Begegnungen im Kleinen wie im Großen das Verständnis füreinander befördern.

