Innenstadt

Die Mobilitätsagentur des Verkehrsbetriebs (ViP) in den Bahnhofspassagen ist ab Montag wieder geöffnet. Das hat der ViP am Sonntag via Twitter mitgeteilt. Besetzt sind die Schalter demnach montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr und sonntags von 9 bis 15 Uhr.

Die Agentur ist laut ViP am 28. Januar 2020 aus betrieblichen Gründen vorübergehend geschlossen worden. Die Mobi-Agentur als gemeinsames Unternehmen von ViP und deutscher Bahn ist Ende Februar 2020 im früheren Kundenzentrum der Bahn eröffnet worden.

Anzeige

Nach Angaben der Betreiber führt die Agentur alle touristischen und Nahverkehrsangebote der Landeshauptstadt und der Deutschen Bahn zusammen.

Lesen Sie auch: Neue Agentur am Potsdamer Hauptbahnhof

Für die Zeit der Schließung verwies der ViP unter anderem auf das ViP-Kundenzentrum in der Wilhelmgalerie, sowie auf die ViP-Service- und Verkaufs-Agenturen im Stadtgebiet.

Von LR Potsdam