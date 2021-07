Fahrland/Marquardt

Die Landeshauptstadt Potsdam hat die Baulast für die Marquardter Straße übernommen. Damit liegt auch die Zuständigkeit für den Bau des schon seit Jahren geforderten Radeweges bei der Stadt. Einen Zeitplan gibt es allerdings nicht dafür, obwohl dieses Projekt in dem 2017 verabschiedeten Radverkehrskonzept der Stadt mit höchster Priorität geführt wird.

Zubringer zur „Mobilitätsdrehscheibe“

Verwahrlost und nicht barrierefrei: Der Bahnhof Marquardt. Quelle: Varvara Smirnova

Die Landesstraße 96 ist die zentrale Verbindung zwischen Fahrland und weiteren Ortsteilen im Potsdamer Norden wie Groß Glienicke, Neu Fahrland und mittelfristig Krampnitz mit der Bahnstation Marquardt, die zur „Mobilitätsdrehscheibe“ für den Potsdamer Norden ausgebaut werden soll.

Auf Anfrage der Stadtverordneten Tina Lange (Linke) hat die Bauverwaltung jetzt bestätigt, dass die Stadt die Baulast für den Straßenabschnitt zwischen Ortstafel Marquardt und dem Kreisel an der Einmündung in die Bundesstraße 273 mit Wirkung vom 1. April übernommen habe. Für den Radweg hätten jedoch „aufgrund anderer Prioritäten bisher keine Planungen ausgelöst werden“ können.

Kein Geld für neuen Radweg

Negativ ist auch die Auskunft zur Finanzierungsfrage: „In der aktuellen Haushaltssatzung“, so die Bauverwaltung, seien auch in der mittelfristigen Finanzplanung „keine Mittel für den benannten Geh- und Radweg eingeplant“. Demnach gibt es auch in den nächsten Jahren kein Geld dafür.

Verwiesen wird lediglich darauf, dass mit der Einwerbung von Fördermitteln und der Bereitstellung dafür nötiger Eigenmittel „zukünftig eine Finanzierung erfolgen“ könne.

Über die Haushaltsplanung ab 2023 könnte mit der „Bearbeitung des Projektes begonnen werden“, schreibt der Baubereich auf Langes Frage nach dem Zeitplan. Ein „Realisierungstermin“ könne aber auch deshalb nicht benannt werden, weil es weitere Unwägbarkeiten wie die „Genehmigungsfähigkeit des Vorhabens“ und den „erforderlichen Erwerb von Grundstücken“ gebe.

Jüngster Zeitplan mit Ziel 2026-2030

Offen bleiben schließlich auch Fragen etwa zur Umsetzung als separater oder straßenbegleitender Fuß- und Radweg, zur Beleuchtung und zur Breite des Weges. Das alles müsse „im Zuge einer umfangreichen Variantenbetrachtung“ geklärt werden, schreibt die Bauverwaltung: „Hierzu können zum jetzigen Zeitpunkt keine seriösen Angaben gemacht werden.“

Im Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt von 2017 wird der Bau des Rad- und Gehweges zwischen Marquardt und der B 273 an zweiter Stelle in der Liste der Maßnahmen mit Priorität I geführt. Zum „Umsetzungsstand“ hieß es 2020 in der jüngsten Aktualisierung: „Baulastübernahme vom Land 2021. Planung und Umsetzung in den Folgejahren.“ Die Gesamtkosten waren „noch nicht ermittelt“.

Die bislang letzte Terminkalkulation kam im Herbst 2019 mit der Antwort auf eine kleine Anfrage von Matthias Finken (CDU) zur „Mobilitätsdrehscheibe Marquardt“, in der von einem „Umsetzungshorizont“ zwischen 2026 und 2030 die Rede war.

Von Volker Oelschläger