Marquardt

Seit Jahren wird über einen Ausbau des Bahnhofs Marquardt zur Mobilitätsdrehscheibe für den Potsdamer Norden diskutiert. Nun geht es los. 3,8 Millionen Euro sollen nach dem aktuellen Haushaltsentwurf der Landeshauptstadt Potsdam bis zum Jahr 2024 insgesamt für das Projekt bereitgestellt werden.

Baubeginn könnte noch im Frühjahr sein

Nach Mitteilung von Rathaussprecherin Christine Homann ist die Ausschreibung der Baumaßnahmen „gerade in der Veröffentlichung“: „Sollten wir über das Verfahren eine Baufirma beauftragen können, wird im Frühjahr 2022 mit dem Bau der Verkehrsanlagen begonnen“, sagte sie auf MAZ-Anfrage.

Im Investitionspaket seien ein Park & Ride-Platz, Bushaltestellen und Fahrradabstellplätze sowie Zufahrten von der Bundesstraße 273: „Eine Eröffnung ist dann entsprechend in Abhängigkeit vom Baubeginn, möglichst Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 angestrebt.“

Erste Investitionsrate floss in die Planung

Eine erste Investitionsrate von 500.000 Euro ist laut Haushaltsplan bereits im vergangenen Jahr bereitgestellt worden. Mit diesem Betrag sind laut Homann alle relevanten Planungsleistungen finanziert worden, „also Gutachten zum Baugrund, Vermessung, Planung der Verkehrsanlagen und der resultierenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen“. Restmittel aus diesem Budget stünden nun ebenfalls für die „bauliche Umsetzung zur Verfügung“.

Positive Signale gibt es auch von der Deutsche Bahn AG, die für die eigentlichen Bahnanlagen inklusive der Zugänge zuständig ist. Streitpunkt war insbesondere die ausstehende Barrierefreiheit. Die Brücke über die Bahngleise ist etwa für Menschen in Rollstühlen unüberwindbar.

Untertunnelung des Bahnhofs ist vom Tisch

Jetzt gibt es einen Zeitplan für die Lösung: „Für den Baubeginn wird das Jahresende 2024 angestrebt“, schreibt das Regionalbüro Berlin der Eisenbahn-Kommunikation auf die MAZ-Anfrage, wann mit dem Ausbau eines barrierefreien Zugangs zu rechnen ist. Die eigentliche Bauzeit wird mit „wenigen Monaten“ angegeben.

Die zwischenzeitlich diskutierte Untertunnelung der Gleise ist laut Eisenbahn-Kommunikation vom Tisch: „Die Gleisquerung wird als Personenüberführung (Brücke) geplant.“ Wegen des frühen Projektstandes könne zur „konkreten Ausgestaltung der Barrierefreiheit noch nichts gesagt werden“.

Die Modernisierung der Station befinde sich noch „in der frühen Planung“, schreibt das Regionalbüro: „Zurzeit werden Vermessungsdaten erhoben.“

Direktverbindung nach Gesundbrunnen

Der Bahnverkehr auf der Strecke soll noch in diesem Jahr attraktiver werden. Im Dezember soll die Regionalbahnlinie 21 verlängert werden. Wie berichtet, soll diese Linie dann im Stundentakt zwischen Potsdam Hauptbahnhof und Berlin Gesundbrunnen über Golm, Marquardt, Wustermark, Berlin-Spandau und Berlin Jungfernheide verkehren.

Offen ist noch immer der Bau eines Fuß und Radweges von Fahrland zum Bahnhof Marquardt: „Im Radverkehrskonzept ist diese Wegeverbindung in oberer Priorität ausgewiesen“, sagt Rathaussprecherin Homann. „In der Zwischenzeit ist die Baulast der Straße vom Land zur Stadt übergegangen, so dass die Planungshoheit jetzt bei der Stadt liegt.“

Kein Zeitplan für Radweg nach Fahrland

Allerdings müsse „im Vorfeld weiterer Planungen der Grunderwerb auf den Weg gebracht werden“, so die Sprecherin: „Sobald die erforderlichen Flächen zur Verfügung stehen, kann über die weitere Planung das Baurecht geschaffen werden und im mittelfristigen Haushalt das Geld dafür eingeplant werden.“

Zur Modernisierung des Bahnhofs Marquardt hat es schon mehrfach sehr detaillierte Ankündigungen gegeben, ohne dass bisher sichtbar etwas geschah. So skizzierte die Stadt 2017 in einer Pressemitteilung: „Der Bahnhof soll perspektivisch von der B273 aus mit dem Auto, dem ÖPNV und dem Fahrrad direkt und gut erreichbar sein. Auf der Ostseite sollen attraktive P+R-Flächen und eine Wendeschleife für den Busverkehr entstehen; es müssen sichere Abstellanlagen für Fahrräder errichtet und die Busanbindung der Ortsteile an den Bahnhof verbessert werden. Es sind Ladestationen für Elektromobilität geplant und die Radwegeverbindungen vom Bahnhof in die nördlichen Ortsteile sollen ausgebaut und verbessert werden.“

Bahnhof Marquardt als Modellprojekt

Im Integrierten Stadtentwicklungskonzept Insek 2035, das nach einem umfangreichen Bürgerbeteiligungsverfahren in der kommenden Woche in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht werden soll, findet der Ausbau des Bahnhofs Marquardt zur Mobilitätsdrehscheibe nun auch als Beispiel für weitere Verkehrsknotenpunkte am Stadtrand mehrfach Erwähnung.

„Durch Ergänzung von Umsteigemöglichkeiten (z. B. Bike + Ride, Park + Ride) auf weitere Verkehrsträger könnten die Bahnhöfe als intermodale Übergabepunkte vom außerstädtischen an den innerstädtischen Verkehr weiterentwickelt werden“, heißt es etwa, und: „Für den Bahnhof Marquardt ist bereits ein Ausbau zur ,Mobilitätsdrehscheibe’ in Planung, so dass das Prinzip modellhaft erprobt werden kann.“

Perspektivisch kommt die Straßenbahn

Unter „Erfolgserwartungen“ wird im Insek 2035 zum Bahnhof Marquardt an erster Stelle eine „Stärkung des Umweltverbundes im Norden von Potsdam“ genannt.

Es folgen „attraktive Bedingungen für den Umstieg zwischen Bahn und innerstädtischem Verkehr“, eine „Verbesserung der Anbindung von Krampnitz, Fahrland, Satzkorn an den Berliner Außenring“ sowie eine „perspektivische Anbindung der Tram an den Berliner Außenring“.

Von Volker Oelschläger