Moderne Stadionklassiker: Redo übernimmt Catering für Fans in der MBS Arena

Für den bekannten Potsdamer Gastronom René Dost werden die Töpfe eine Nummer größer. Er übernimmt mit seiner Redo Catering und Event GmbH die Versorgung der MBS Arena, teilt der Luftschiffhafen Potsdam mit. Am 7. März kocht er im letzten Heimspiel der Vorrunde der 1. Bundesliga für mehr als 2000 Volleyball-Fans. Das Spiel der Damen des SC Potsdam und des Rekordmeisters SC Schwerin ist nur der Anfang für das Catering.

René Dost betreibt rund 30 Restaurants in Brandenburg, Berlin und Potsdam, darunter auch das bekannte Café Heider und das Kutschstall-Ensemble in Potsdam. Für die MBS Arena kündigt er eine „deutliche Veränderung beim Catering“ an. Er will Klassiker so modern interpretieren, dass auch Veganer auf ihre Kosten kommen. Wie genau das aussehen wird, verriet er allerdings noch nicht mit. „Events und Show ist von je her mein Metier und ich will mich einfach auch von den Besuchern inspirieren lassen.“

Am 7. März werden in der MBS Arena als Antwort auf die „gelbe Wand“ der Schweriner Volleyball-Damen kostenlos T-Shirts verteilt. So soll eine „rote Wand“ entstehen, die visuell den Schwerinerin entgegensteht. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke ( SPD) hat seinen Besuch angekündigt.

Von Jan Russezki