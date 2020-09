Potsdam

In Potsdam steht heute die modernste Technik, die auf dem Markt für den Zeitungsdruck zu haben ist. Druckmaschinen, die über Touch Screen und Tablet gesteuert werden. Modernste Technologien zur Farbregulierung und zur Produktion der Druckplatten. „Zusammen mit qualifiziertem Personal und schlanker, hochautomatisierter Abläufe ist dies die Voraussetzung, um wirtschaftlich produzieren und am Markt bestehen zu können“, sagt Bengt Föbker, Geschäftsführer der MAZ-Druckerei. Neben der MAZ werden auch Teilauflagen überregionaler Titel wie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und dem Handelsblatt sowie weitere Tages- und Wochenzeitungen im Potsdamer Druckzentrum hergestellt.

Erste Großinvestition gleich nach der Wende

Möglich wurde das nur durch stete Investitionen. Der Startschuss dafür fiel schon kurz nach der Wende, denn es war offensichtlich: Die auflagenstärkste Tageszeitung Brandenburgs brauchte dringend neue Drucktechnik für ihre Produktion.

Bereits im Juni 1992 startete unter der Ägide der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH – der damaligen Alleingesellschafterin der Märkischen Verlags- und Druck-Gesellschaft mbH (MVD) – der Neubau eines Druckhauses für die MAZ. Und der begann mit gigantischen Untergrundarbeiten. Um für neue Druckmaschinen und Weiterverarbeitungsanlagen ein festes Fundament zu schaffen, wurden rund 1000 Betonpfähle etwa 18 Meter tief in den Boden gesetzt. Darauf entstand in gerade mal 18 Monaten das neue Druckzentrum auf einer Fläche von rund 11000 Quadratmetern. Das sind etwa anderthalb Fußballfelder von normaler Größe.

Zwei neue Hochleistungs-Rotationsdruckmaschinen hatten im Neubau Platz. Reinhard Mundhenke, der damalige Geschäftsführer der Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, schrieb zur offiziellen Inbetriebnahme der Neuanschaffungen im Mai 1994 begeistert: „An den Leitständen blicken die Offsetdrucker aus vollverglasten, schallgeschützten Räumen auf den 70 Meter langen, zwölf Meter hohen und sechs Meter breiten Maschinenkoloss: die MAN-Druckeinheit für die Märkische Allgemeine und die Maschine von Koenig & Bauer für den Druck einer Teilauflage der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Zwei Maschinen waren erforderlich, weil beide Zeitungen in unterschiedlichen Formaten erscheinen.“

Preisgekrönte Architektur

Auch die „Hülle“ wusste zu begeistern. Im Landeswettbewerb „Vorbildliche Gewerbebauten in Brandenburg“ holte der ockerfarbene Klinkerbau den zweiten Preis. In der Beurteilung der Jury wurde der Neubau als „moderne Variante des klassischen industriellen Klinkerbaus“ bezeichnet. Das Gebäude steht somit in der Tradition des Architekten Hermann Muthesius. 1912 errichtete er auf dem heutigen MAZ-Gelände am Aradosee eine Fabrikhalle, in der zunächst eine Seidenweberei die Produktion aufnahm. Später wurden hier Musikapparate und Schallplatten hergestellt und zuletzt Flugzeuge. Der Muthesius-Bau wurde 1945 im Krieg zerstört.

Erweiterungsbau Ende der 90er

47 Schwerlasttransporter waren nötig, um die Bestandteile einer neuen Rotationsdruckmaschine um die Jahrtausendwende herum Stück für Stück anzuliefern. Es gab aber nicht nur eine neue Druckmaschine von Koenig & Bauer ( KBA), sondern auch eine moderne Weiterverarbeitungsanlage. Ein Erweiterungsbau wurde nötig, um all die Technik integrieren zu können. Rund 800 Tonnen bringt die Druckmaschine „Commander“ von KBA auf die Waage – beziehungsweise aufs Fundament. Für solch ein Gewicht mussten erneut dicke Pfähle in den Boden gebracht werden. Dieses Mal genügten 176 stabile Stelzen. Genau zwei Jahre vergingen von den ersten Montagearbeiten im September 1998 bis zur Eröffnung des Erweiterungsbaus im September 2000.

Mehr Farbe

„Stattlicher, schneller, moderner“, so lautete das Urteil des Schichtleiters Holger Hödel über „seine“ Neue. 2014 kam sie ins Märkische Druckzentrum: die neue Commander CL der Würzburger Koenig & Bauer AG. Mit dieser Investition – nunmehr unter der Ägide der Hannoveraner Madsack Mediengruppe, zu der die MVD seit 2012 gehört – kam deutlich mehr Farbe in die Märkische Allgemeine. Während die alte Maschine nur auf jede zweite MAZ-Seite Farbe bringen konnte, gab es jetzt durchgängig farbige Nachrichten und Storys, die zudem in einer rasanten Geschwindigkeit die Druckwerke der neuen Maschine passierten. Die Papierbahnen legen in jeder Sekunde rund zwölf Meter zurück.

Von Ute Sommer