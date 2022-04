Neuer Garten / Charlottenburg

Ein Schreibtisch wie ein Schloss. Ein Unikat, ein Vorzeigestück: Immerhin sei der schwarze Sekretär der einstigen Kronprinzessin Augusta in der Londoner Weltausstellung von 1851 zu sehen gewesen, erzählt Thomas Kühn. Der Chef der Holzrestaurierung der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) gerät in der Werkstatt im Neuen Garten ins Schwärmen.

Der Koblenzer Hoftischler Peter Mündnich, dessen Brandstempel mit dem Datum 1851 mehrfach am Sekretär zu sehen ist, könnte das filigrane Möbel zum Beweis der eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten hergestellt haben. Möglicherweise hat Augusta, die 1850 mit ihrem Gemahl Wilhelm, dem späteren Kaiser Wilhelm I., nach Koblenz gezogen war, diesen Sekretär so gekauft, wie er in London ausgestellt war. Möglicherweise hat sie ihn aber auch bei Mündnich bestellt und dann in die britische Hauptstadt schaffen lassen – niemand weiß es.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon seit 2004 arbeitet Kühn an dem neogotischen Prunkstück, das festes Inventar des Schlosses Babelsberg ist und dessen Schauwert stets viel höher war als der Nutzen. Die spätere Kaiserin Augusta (ab 1871) soll an ihm Briefe verfasst haben. Die drei papiernen Schreibtischauflagen waren zu Beginn der Restaurierung vor 18 Jahren stark verschlissen. Weil darauf viel geschrieben wurde? Vielleicht, vielleicht nicht – wieder wissen es die Restauratoren nicht genau. Es könnte auch natürlicher Verfall gewesen sein, sagt Thomas Kühn.

Immer wieder aufgeschoben

Fertig sein sollte das Objekt schon 2008 und damals wieder im Babelsberger Schloss stehen. Doch es kam immer etwas dazwischen. Andere Bauten, andere Schlösser wurden wichtiger – und Babelsberg hintan gestellt, auch der Sekretär, mit dem Kühn inzwischen schon viel weiter ist. Der heute 60-Jährige liebt ihn ganz besonders: „Den möchte ich fertig haben bis zur Rente.“

Dann würde er ihn am liebsten unter eine Glasglocke stellen, wenigstens den Aufsatz mit den vielen Schnitzereien: „Das staubt ja ein.“ Auch, wenn man ihn mit sanften Wedeln und feinsten Schwämmen entstaubt, geht immer Material verloren. Ebenholz ist hart, aber empfindlich.

Versteckte Namen der Beteiligten

Wie meisterhaft die Arbeit ist, zeigen die Namen, die Beteiligte hinterlassen haben: Neben Hoftischler Mündnich gibt es in den beiden daumennagelgroßen hölzernen „Schluss-Steinen“ des gotischen Kreuzgratgewölbes die Gravour „I.A.Leisring“ – Kühns Kenntnis nach der Holzbildhauer. Und wenn man die beiden Seiten des Aufsatzes abnimmt, sieht man den mit Bleistift geschriebenen Namen von Jakob Dröger, der die Transporte des Möbelstücks besorgte.

Im Keller fast verrottet

Der Sekretär war schwer beschädigt, als die Restauratoren ihn in ihre Werkstatt holten: Das gotische Gewölbe war zusammengefallen; von den Schubladenverzierungen fehlten viele, doch war genug von jeder Seite da, um die Elemente nachzufertigen: Man schnitzte sie. „Natürlich könnte man das im 3D-Drucker machen. Museen mit sehr wenig Geld könnten solche Wege gehen“, sagt Kühn: „Aber wir betreiben Handwerk.“ Auch die fünf nachgemachten gotischen „Krabben“-Ornamente auf dem Portalaufsatz sind geschnitzt von einem Bildhauer, der nur ein erhaltenes Teil als Vorbild hatte, eins von sechsen. Die Fußbodenplatte des Gewölbes war weg; also druckte man sie in Papier als Rhombenmuster mit hellen und dunklen Holzfarben aus, wie es als Boden sehr gebräuchlich war zur Bauzeit. Doch ob es so aussah, weiß niemand.

Der Fußboden im Sekretär wurde bauzeitlich nachempfunden und auf Papier ausgedruckt. Ob er wirklich so aussah, weiß man nicht. Quelle: Julius Frick

In einem der beiden von Ballustraden gesäumten „Flachdächer“ des Aufsatzes ist ein Loch. Kühn glaubt, dass die sowjetischen Militärs nach dem Krieg die verzogenen Schubladen nicht auf bekamen und über das Loch „nachsehen“ wollten, ob sich Wertvolles im Möbel befand. Den Sekretär fand man nach dem Abzug der Sowjets im Keller des Neuen Palais, wo er jahrzehntelang vor sich hin gegammelt war.

Gleichfalls vor der Vernichtung gerettet wurde eine Kommode, die Kühn nach dem russischen Abzug auf einem Sperrmüllhaufen fand und zunächst zu sich nach Hause holte. Bis er Fotos von Möbelstücken aus Augustas Schlafzimmer entdeckte, die genau diesen Schrank zeigten. Zwei davon gab es; einer enthielt einen Toilettenbehälter und eine verdeckte Waschschüssel. „Kühns Kommode“ hatte zwei Schubläden, die die „Russen“ vermutlich für den Transport in Richtung Heimat benutzt haben; in solchen Schüben versteckte man aber gewöhnlich die Inventarnummern, die verraten, wo und wann das Möbel einmal stand. An einigen Möbeln fand man mehrere solcher papiernen Aufkleber übereinander, die man nun vorsichtig voneinander lösen muss. Die Schlösserstiftung braucht solche Angaben: Man arbeitet an einem umfangreichen Möbelinventar.

Zur Galerie Was ist original? Was nicht? Was wird am Ende erhalten oder wiederhergestellt? Wo sollen die Möbel mal stehen? Die Möbelrestauratoren der Schlösserstiftung stehen vor schweren Entscheidungen.

Aber nicht nur mit Möbeln befassen sich die Restauratoren der fünfköpfigen Abteilung. Sie haben schon Prunkkutschen und Gebrauchsfahrzeuge wiederhergestellt, Tafelparkette, Wandvertäfelungen, viele davon in feinster Intarsienarbeit und mit Holzfurnieren aus aller Welt. In den Hochregalen lagern gewellte Sägefurniere, die man unter Feuchtigkeit aber glatt bekommt. Auch massive Holzstücke liegen dort, Ebenholz etwa. Das halten die meisten für schwarz, vielleicht, weil schon die Gebrüder Grimm ihr Schneewittchen so beschrieben: Ihre Haut war weiß wie Schnee, ihre Lippen rot wie Blut und ihr Haar schwarz wie Ebenholz.“ Doch es gibt auch „grünes“ und „weißes“.

Wenn er in die Zeit der königlichen Tischler, Schreiner und Stellmacher reisen könnte – was würde Thomas Kühn am meisten interessieren? „Ich würde so eine Werkstatt sehen wollen, wie sie ausgerüstet war, wie viele Menschen da gearbeitet haben. So ein Sekretär ist sicher der Entwurf und die Konstruktion des Tischlers, aber der wird sich diverse Spezialisten dazu geholt haben. Arbeitskräfte waren billig damals; das ist heute völlig anders.“

FH-Student Tamino Beyer befasst sich bei den Möbelrestauratoren der Schlösserstiftung in Potsdam mit einem Tisch, der mal im Chinesischen Teehaus stand. Quelle: Julius Frick

Die Werkstätten sind heute auch Ausbildungsstätte, denn die Schlösserstiftung hat einen Kooperationsvertrag mit der Fachhochschule Potsdam, aus der Tamino Beyer (29) gekommen ist, um für seine Master-Abschlussarbeit an einem schwer beschädigten Schreibtisch zu forschen und zu arbeiten, der zu DDR-Zeiten mal Kassentisch im Chinesischen Teehaus war. Gemacht in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts aus Kiefer, Eiche und Mahagoni, sind die geschwungenen Beine des Tisches teils abgebrochen, die stoffbespannte Tischplatte löchrig und der vermutlich schon dritte Anstrich nicht original.

Der Partner-Fachbereich „Restaurierung Möbel / Fassung“ im Berliner Schloss Charlottenburg hat neben der klassischen Restaurierung eine Spezialisierung für farbige Fassungen, Vergoldungen und Versilberungen. Im Team von Ulrike Eichner (62) sind Katja Müller (47), Jule Eckhart (45) und Tatjana Lamfried (46) als Fassungsrestauratoren sowie Marc Heincke (58) als Möbelrestaurator.

Über 5000 Einzelmöbel besitzt die Stiftung; mehr als die Hälfte ist „farblich gefasst“, vergoldet oder versilbert, oft in mehreren Schichten, sehr verschieden im Erhaltungszustand, erklärt Katja Müller. Derzeit arbeitet man in Berlin und Potsdam an der Erfassung der Möbel für den Katalog „Friderizianische Möbel“ aus der Regierungszeit Friedrich des Großen (1740-86).

SPSG-Möbelrestauratorin Katja Müller untersucht im Berliner Schloss Charlottenburg eine Sitzgruppe aus dem zerstörten Potsdamer Stadtschloss. Quelle: Julius Frick

In Charlottenburg werden die Probleme an Hand einer blau bespannten, vergoldeten Sitzgruppe aus dem Potsdamer Stadtschloss deutlich, die man mitsamt der mobilen Ausstattung evakuiert hatte, bevor es zerstört wurde: Zwei Sessel, ein Sofa, zwei Hocker, zwei Stühle – eine „Serie“. Müller hält die Vergoldung und die Bemalung der geschnitzten Blüten für nicht original, aber man wird sie wohl erhalten, weil die originale Schicht darunter zu schlecht ist. Drei Fassungen hat zum Beispiel der blaue Sessel: eine mehrschichtige mit Polimentvergoldung (Blatt-Metall), zwei Ölvergoldungen darüber.

Seit Jahrhunderten genutzte Verfahren

In Silber gefasst ist ein rosa bespannter Stuhl aus dem Speisezimmer des Stadtschlosses, 1744 geschaffen von Johann August Nahl, der als Bildhauer Möbel wie Skulpturen formte. In den 1980er Jahren sind dieser Stuhl und fünf weitere in dicken Schichten ölversilbert und mit Blattsilber belegt worden, um wie einst die Illusion zu schaffen, das „Tragwerk“ des Stuhls sei aus Silber.

2018 bis 2022 hat man die Möbel-Gruppe restauriert. Man konnte die sehr gute Versilberung aus dem späten 19. Jahrhundert aufarbeiten, aus der Zeit von Wilhelm II., 1888 bis 1918 letzter deutscher Kaiser. Die friderizianische Silberfassung darunter ist zu schlecht, um wiederhergestellt zu werden. Nach Freilegung der wilhelminischen Fassung sind Fehlstellen durch vorsichtige Strichretuschen ausgefüllt und mit einem Überzug geschützt worden, der das Wechselspiel von Glanz und Mattigkeit nicht stört.

Hocker aus dem früheren Potsdamer Stadtschloss: Die Bemalung ist nicht mehr original. Quelle: Julius Frick

„An der Versilberung und Vergoldung hat sich über Jahrhunderte im Grunde nichts geändert“, sagt Müller: „Man muss nicht immer restaurieren. Oft reicht eine Konservierung des aktuellen Zustands aus.“ Man muss die gealterten Kunstwerke aus organischen Materialien aber schützen vor Licht. In den Schlössern hat man deshalb UV-filternde Folien auf den Fenstern. Auch licht- und temperaturdämpfende „Screens“ gibt es: Spezialrollos.

Von Rainer Schüler