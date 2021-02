Potsdam

„Papa, guck mal! Der Mond ist ja schon da!“ Der Steppke auf dem Weg zur Kita wundert sich, der Vater auch. Der Mond war doch auch nachts schon sichtbar, als große, eher gelbliche Scheibe. Und Mondschein verbindet man doch immer mit Nacht. Wie geht das?

Fast-Vollmond über Potsdam, hier in der Brandenburger Vorstadt. Quelle: Rainer Schüler

Der Grund ist einfach: Der Mond wird immer von der Sonne angestrahlt, zumindest teilweise und das eben auch am Tage. Sein Rückstrahlvermögen ist hoch genug, um soviel Sonnenlicht zur Erde zu reflektieren, dass er trotz des in der Atmosphäre gestreuten Sonnenlichtes von einem Beobachter auf der Erdoberfläche wahrgenommen werden kann.

Er ist mit rund 3500 Kilometern Durchmesser relativ groß, aber nur etwa 380.000 Kilometer von der Erde entfernt, also recht nah. Ob er am hellen Tag sichtbar ist, wie deutlich und in welcher Form, hängt ab von der Bewölkung, der Grundhelligkeit des Tages und der jeweiligen Mondphase ab, also von der Position des Mondes auf seiner Bahn um die Erde.

Atlas schultert die Erde, die Krähe und den Mond. Quelle: Bernd Gartenschläger

Simon Plate, Chef des Potsdamer Urania-Planetariums, sagt, das Phänomen sei besonders gut in den vergangenen Tagen zu beobachten gewesen bei zunehmendem Halbmond, bei Sonnenuntergang mit dem Mond im Süden.

Halbmondphasen können sehr oft am Vormittag (abnehmender Mond) oder Nachmittag (zunehmender Mond) beobachtet werden. Zum Neumond befindet sich der Mond zwar fast den ganzen hellen Tag über am Himmel, er ist aber, weil dann nur seine erdabgewandte Seite von der Sonne beleuchtet ist und weil er relativ nah an der Sonne steht, fast unsichtbar.

Tagmond neben der Nikolaikirche. Quelle: Berns Gartenschläger

Am Samstagmorgen um 9.17 Uhr wird der Mond wieder ein Vollmond sein, aber nicht zu sehen, da er der Sonne genau gegenüber steht und damit, sobald die Sonne über dem Horizont aufgeht, unterm Horizont verschwindet.

Für den 10. Juni kündigt Plate dann eine partielle Sonnenfinsternis an, wenn der Neu-Mond sich teilweise vor die Sonne schiebt.

Vom Planetarium hört und sieht man derzeit nur im Internet. Weil wegen Corona keine Besucher erlaubt sind, bietet es Erklärvideos auf einem eigenen Youtubekanal und Live-Streams (www.youtube.com/URANIAPlanetariumPotsdam) an. Simon Plate ist der einzige Vollzeitangestellte der Einrichtung und hat noch eine Verstärkung im Sekretariat. Etliche der rund 600 Veranstaltungen im Jahr werden durch Honorarkräfte abgedeckt, Studenten etwa und gestandene Astronomen.

Von Rainer Schüler