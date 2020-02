Innenstadt

Philipp Sullivan (65) hat echte Monets schon oft gesehen. Der 65-jährige New Yorker hat Bilder des berühmten Impressionisten in seiner Heimatstadt bewundert, in London und Paris, nun also in Potsdam. Mit der Serbin Marija Otasevich (45) war er am Samstagmorgen um zehn der Erste, dem sich die Tore der neuen Monet-Ausstellung öffneten. Philipp und Marija sind extra dafür in die Stadt gekommen, weil ihr Kunstinteresse sie treibt: Sullivan hat nämlich Kunstgeschichte studiert. Viel erzählen kann er nicht, denn das Museum öffnet, und die Schlange drängelt: Jeder will im ersten Schub hinein.

In der Schlangenmitte steht Silke ((56) und Jörg (57) Krüger aus Kleinmachnow, ungewöhnlich leicht bekleidet für die windige Kälte. Auch sie treibt das Kunstinteresse. Silke hat im Nebenfach Kunstgeschichte studiert: „Das ist lange her“, sagt sie, doch sie liebt Monet, in dessen Haus in Gineny sie mal waren: „Da hat er seine Seerosenbilder gemalt“, sagt sie und hofft, nun welche von Monets Gartenbildern in Potsdam zu sehen. In der Wohnung haben keinen Monet zu hängen: „Einen echten hätte ich schon gern“, witzelt sie: „Mit Drucken hab’ ich es nicht so.“

Zur Galerie Es ist die größte je in Deutschland gezeigte Sammlung von Gemälden des französischen Impressionisten Claude Monat. Und die Zuschauer sind sehr gespannt.

Von sehr weit her ist Weiqing Wang gekommen: Der 56-Jährige aus Nanjing in China ist mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter seit einem Monat auf Europa-Rundreise und wohnt derzeit der Familie von Ariana Aldenhoff. Die Schlange rückt plötzlich vorwärts; Weiqing strahlt und lässt sich treiben.

Vom 22.Februar bis 1.Juni 2020 präsentiert das Museum Barberini die Ausstellung Monet.Orte. Hier: Stifter Hasso Plattner. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die aktuelle Ausstellung zeigt eine qualitativ überwältigende Spanne des Gesamtwerks von Claude Monet (1840-1926), der als wichtigster Maler des Impressionismus gilt. Für diese größte Monet-Retrospektive, die jemals in Deutschland stattfand, wurden 110 Bilder von 80 verschiedenen Museen und Leihgebern zusammengebracht. Sie war zuvor mehrere Monate im Denver Art Museum in den USA zu sehen. Unter den 110 Bildern befinden sich 34 aus der Privatsammlung des SAP-Gründers und Potsdamer Kunstmäzens Hasso Plattner, der das Barberini so wiederaufbauen lassen hat, wie es vor der Kriegszerstörung war. Als es vor drei Jahren eröffnet wurde, geschah das mit einer Schau des Impressionismus.

Dieses undatierte von Sotheby's zur Verfügung gestellte Foto zeigt das Gemälde „Meules“ von Claude Monet. Quelle: Uncredited/Sotheby's/AP/dpa

Welche Bilder Plattner gehören, ist nicht erkennbar. Aus dem Impressionismus stammen die meisten Bilder, die er besitzt. Im Mai 2019 hatte er über seine Stiftung das Gemälde „Meules“, zu Deutsch „Getreideschober“, aus dem Jahr 1890 für 111 Millionen Dollar ersteigert, was seinerzeit 98,8 Millionen Euro entsprach. Dieses Bild ist nun in der großen Barberini-Ausstellung „ Monet – Orte“ zu sehen. Eine Voreröffnung für geladene Gäste und mit Hasso Plattner gab es schon am Freitag Abend.

Vernissage: Vom 22.Februar bis 1.Juni 2020 präsentiert das Museum Barberini die Ausstellung Monet.Orte. Quelle: Bernd Gartenschläger

Von Rainer Schüler