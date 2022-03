Brandenburger Vorstadt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag in der Brandenburger Vorstadt ereignet. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es Am Neuen Palais aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision zwischen einem PKW und einem Mopedfahrer, der das Auto überholen wollte. Während des Überholvorgangs wollte der Autofahrer offenbar nach links abbiegen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Mopedfahrer wurde schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

Von MAZonline