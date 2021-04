Potsdam

Der fünfte Verhandlungstag im Mord-Prozess am Landgericht Potsdam gegen Wolfgang L. (65), der seine Ehefrau (40) im Beisein der gemeinsamen Kinder mit einem Messer attackiert und anschließend in einem Gartenteich in Glindow ertränkt hat, ist gerade einmal anderthalb Stunden vorangeschritten, als Richter Theodor Horstkötter eine Pause einberufen muss. Zu sehr hat sich die Atmosphäre im Gerichtssaal aufgeheizt. Zu sehr strapaziert der Angeklagte mit seiner Redseligkeit, mit seinen Anschuldigungen, Provokationen und Geschmacklosigkeiten die Geduld aller Beteiligten.

Angeklagter überschreitet immer wieder Grenzen

Seit fünf Jahren ist Theodor Horstkötter Vorsitzender der ersten Großen Strafkammer des Landgerichts Potsdam. Ruhig und feinfühlig wie kaum ein anderer führt er seine Verhandlungen. Der Fall des Wolfgang L. fordert auch den souveränen Richter in besonderen Maße. Mehrmals muss Horstkötter Wolfgang L. ermahnen, sachlich zu bleiben. Immer wieder fordert er Disziplin. Warnt ihn, keine Grenzen zu überschreiten. Wird energisch, wie man ihn selten erlebt, für einen Moment sogar laut. Am Ende des Verhandlungstages und mehreren Dutzend Ermahnungen bittet Horstkötter den Angeklagten zu einem persönlichen Gespräch.

Tante des Opfers sagt aus

Unterstellungen, Beleidigungen, unerbetene Statements, Fragen, die mit dem Fall rein gar nichts zu tun haben: Wie schon an allen vorangegangenen Verhandlungstagen ist der Angeklagte kaum zu bremsen. Er macht ausführlich von seinem Fragerecht Gebrauch – und nutzt die Gelegenheit im Potsdamer Gericht vor allem dazu, seine Ehefrau und deren Familie in Misskredit zu bringen. Es war zu erwarten, dass er an der Tante des Opfers, die längere Zeit bei der Familie gewohnt hat und im Prozess nun als Zeugin aussagt, kein gutes Haar lässt. Das Maß ist jedoch voll, als Wolfgang L mit ausgestrecktem Arm auf die zierliche Dame zeigt und völlig unvermittelt ruft: „Sie – sie ist eine Mörderin!“

Nicht nur Grazyna L. (58) hat größte Mühe, die Fassung zu wahren. Auch die Richter und Schöffen, die Vertreter von Staatsanwaltschaft und der Nebenklage, die Justizangestellten, die den in Untersuchungshaft sitzenden Wolfgang L. zu den Verhandlungen vorführen, und das Publikum sind bestürzt. Theodor Horstkötter verbittet sich weitere Verleumdungen: „Noch zwei, drei Ausbrüche in dieser Art und Sie stellen heute keine Fragen mehr!“ - „Hier ist niemand daran interessiert, die Wahrheit zu erfahren“, empört sich Wolfgang L. – Theodor Horstkötter entgegnet: „Der Strafprozess läuft nicht so, wie Sie sich das vorstellen.“

Angeklagter legt sich mit eigenem Verteidiger an

Auf dem Weg in die Pause greift der Angeklagte auch seinen Verteidiger an, weist ihn erbost auf die Notizen hin, die er sich im Gefängnis in Vorbereitung auf den Verhandlungstag und während der Zeugenaussagen gemacht hat: „Das müssten Sie doch alles fragen“, herrscht Wolfgang L. Matthias Schöneburg an. – „So einen Blödsinn frage ich nicht“, entgegnet der renommierte Strafverteidiger. Es ist nicht nur die zum Schutz vor dem Coronavirus aufgebaute Plexiglasscheibe, die den Angeklagten in diesem Moment von seinem Pflichtverteidiger trennt. Den will Wolfgang L. denn auch direkt loswerden, muss sich aber erklären lassen, dass das nicht ohne weiteres möglich ist – und lenkt vorerst ein.

„Als hätte ihm diese Tat Freude bereitet“

Grazyna L., die Tante des Opfers, gehört zu den Augenzeugen, die vor Gericht aussagen. Den Tathergang schildert sie wie es schon der Sohn des Paares (15) und die beiden Vermieter getan haben: die Jagd über den Rasen, die Rangelei im Teich, der Schuss in das Gesicht des Sohnes... Auch sie berichtet davon, dass der Angeklagte gelächelt habe, als er seine Frau unter Wasser drückte: „Er stand da und hat ironisch gelächelt, als hätte ihm diese Tat Freude bereitet. Er schaute in unsere Richtung – wir haben geschrien, er soll sie loslassen. Und er hat gelächelt.“

Sie habe ihre Nichte mehrmals davor gewarnt, sich mit Wolfgang L. zu treffen, ihm zu erlauben zu Besuch zu kommen: Sie habe das Gefühl gehabt, dass er sich nicht mit der Trennung abgefunden habe. Am Tattag sei er ihr „nicht wie sonst“ vorgekommen. Er habe „einen durchdringenden Blick“ gehabt - Wolfgang L. fragt die Zeugin später, ob sein Blick nicht eher „verachtend“ gewesen sei.

„Er duldete keinen Widerspruch“

„Das war alles geplant von ihm, er hat den Vorwand genutzt, um sie zu töten und den Kindern die Mutter wegzunehmen“, sagt Grazyna L. Den Mann ihrer Nichte beschreibt sie als Haustyrann: „Für Fremde war er äußerlich nett, aber zu Hause hinter verschlossenen Türen lief es anders“, sagt sie. „Es sollte alles unter seinem Diktat laufen. Jeder sollte sich unterordnen. Er duldete keinen Widerspruch, keine andere Meinung - so wie er es beschlossen hatte, musste es auch laufen. Er regte sich sonst auf und schrie. Es musste so sein, wie er sagte - und Schluss.“ Wie würde sie ihre Nichte beschreiben? - „Sie war ein warmherziger Mensch, ein guter, sehr guter Mensch“, sagt Grazyna L, „sie hatte ein sehr gutes Herz.“ Ja, Dorota habe Kummer gehabt. „Sie sprach selten darüber, manche Dinge wollte sie gar nicht ansprechen. Ja, sie war unglücklich - man hat es gesehen.“

Die Verhandlung wird am Montag, 3. Mai 2021, fortgesetzt. Dann soll auf eigenen Wunsch auch die zwölfjährige Tochter Opfers aussagen.

Von Nadine Fabian