Potsdam

Das Aktenzeichen für ihre Scheidung vor mehr als 40 Jahren hat sie noch immer im Kopf: Elvira W. (61) war die erste Ehefrau des Mannes, der seine dritte Ehefrau (40) im Mai 2020 in einem Gartenteich in Glindow ertränkt hat, nachdem diese sich von ihm getrennt hatte und mit den Kindern ausgezogen war. Von Oktober 1977 bis Oktober 1979 war Elvira W. mit Wolfgang L. (65) verheiratet. Im Mordprozess gegen ihren Ex-Mann vor dem Landgericht Potsdam steht ihr ein Zeugnisverweigerungsrecht zu. Auf die Frage des Richters, ob sie dennoch Angaben machen wolle, entgegnet sie selbstbewusst: „Sicher, wenn es der Wahrheit dient“.

Ex-Frau des Angeklagten: „Mit 18 geheiratet, mit 19 die Scheidung eingereicht“

Von der Aussage der eleganten, couragierten Frau erhofft sich das Gericht weiteren Aufschluss über das Wesen des Angeklagten, über sein Verhalten Partnerinnen gegenüber, über die Frage, ob er in Beziehungen zu Gewalttätigkeiten neigt, wie er mit Zurückweisungen umgeht. Ihre Jahre mit Wolfgang L. fasst Elvira W. nüchtern zusammen: „Ich habe ihn mit 16 kennengelernt, ich habe mit 17 unser gemeinsames Kind bekommen, ich habe ihn mit 18 geheiratet, ich habe mit 19 die Scheidung eingereicht und war mit 20 geschieden.“ Die ausführliche Version ist schmerz- und schamvoll, die Erinnerungen lassen Elvira W. auch nach all den Jahren nicht kalt. „Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um das alles zu vergessen, zu verdrängen – das ist ein Schutzmechanismus. Mir ist es im vorigem Jahr, als die Polizei auf mich zukam, nicht gut gegangen – und mir geht es auch gerade nicht gut.“

Sie haben sich beim Baden kennengelernt, erzählt Elvira W.: „Er war ein netter Typ, die eigentliche Dramatik entwickelte sich erst nach der Eheschließung.“ Ab da sei es zu täglichen Übergriffen gekommen: „Das war normaler Umgang miteinander.“ Zuvor sei die Beziehung harmonisch, ja liebevoll gewesen: „Ich weiß nicht, was der Auslöser war“, so Elvira W. Die erste Demütigung aber hat sich ihr ins Gedächtnis gebrannt: Dezember 1977, der damals frisch Vermählten war gerade die Töchterversicherung ausgezahlt worden. 1000 Mark in bar. „Seine Mutter war aus Lauchhammer zu Besuch bei uns in Potsdam“, erzählt Elvira W., „dann war großes Shoppen angesagt. Er gönnte sich einen Ledermantel, für seine Mutter sprangen ein Wintermantel mit passender Mütze und einem Paar Stiefel raus. Ich bekam eine Strumpfhose für 14 Mark. Auf meine Frage hin: ,Ist das alles?‘ hat es geklatscht: auf offener Straße, in Gegenwart von fremden Leuten und seiner Mutter.“

In der Ehe habe sie schnell keine Zeit mehr für sich gehabt: die Ausbildung, das Kind, der Haushalt. Wolfgang L. aber habe sich viele Freiheiten gegönnt, immer öfter bringt Wolfgang L. Bekannte mit nach Hause, die sie bewirten soll. Er verschwindet auch unangekündigt für mehrere Tage, nimmt die Tochter mit. „Es wurde im Lauf der Zeit immer mehr“, sagt Elvira W. „Irgendwann habe ich es nicht mehr ausgehalten und bin ausgezogen.“ Ob sie zuvor mit Wolfgang L. über ihre Not gesprochen habe? „Nein, darüber hätte man auch nicht diskutieren können.“ Auseinandersetzungen seien immer direkt eskaliert: „Ich hätte keine Chance gehabt.“ Auch zu sexuellen Übergriffen sei es gekommen: „Aber ich durfte durch seinen damaligen Anwalt lernen, dass es keine Vergewaltigung unter Eheleuten gibt.“

Nach der Trennung angegriffen

Dass sie ausgezogen ist und die Scheidung eingereicht hat, will Wolfgang L. zunächst nicht akzeptieren. Eines Morgens fängt er sie am Bassinplatz ab, redet auf sie ein, geht sie tätlich an: Als eine Passantin mit den Worten „Lassen Sie doch die Frau in Ruhe!“ einschreiten will, antwortet Wolfgang L.: „Das ist meine Frau, mit der kann ich machen, was ich will.“ Die Nachstellungen gehen auch nach der Scheidung weiter. „Es kam immer wieder vor, dass er wie Phönix aus der Asche irgendwo auftauchte.“ Sie habe sich noch lange verfolgt, beobachtet und kontrolliert gefühlt, sagt Elvira W.: „Ja, ich hatte Angst vor ihm.“

Die Beziehung hat sie krank gemacht

Vor Gericht beschreibt Elvira W. den Angeklagten als Blender und Geschichtenerzähler. „Er hat es verstanden, Leute zu manipulieren.“ Aber: „Er war nicht nur ein Arschloch, er war auch ein Charmeur.“ Man könne sagen, dass er zwei Gesichter hat. Nach außen hin sei er der freundliche, lustige und großzügige Typ gewesen. „Aber er hat mich nicht wertgeschätzt“, so Elvira W., „nicht einmal kleine Gesten der Anerkennung kamen von ihm.“ Sie bereue die Beziehung: „Ich bereue mein Kind nicht, aber ich bereue diese Zeit. Ich möchte sie nicht zurückdrehen. Ich hatte nach der Scheidung körperlich und mental einen Totalschaden und war lange krank.“

Der Prozess wird am Montag, 3. Mai, fortgesetzt. Dann sagt auf eigenen Wunsch die jüngste Tochter (12) des Angeklagten aus. Sein Bruder (68), der auch als Zeuge geladen war, hat auf die Aussage verzichtet.

Von Nadine Fabian