Potsdam/Glindow

Heute vor einem Jahr ist Dorota L. (40) aus dem Leben gerissen worden. Ihre Kinder, ihre Tante, die Vermieter der Ferienwohnung, in die sie sich nach der Trennung von ihrem Ehemann zurückgezogen hatte, ein herbeigeeilter Nachbar: Viele mussten dabei zusehen, wie Wolfgang L. (65) seine Frau getötet hat – wie er sie mit einem Messer schwer verletzte und sie anschließend im Gartenteich unter Wasser drückte.

Aussagen legen nahe: Angeklagter war tickende Zeitbombe

Es haben nicht nur viele zugesehen, viele haben auch kommen sehen, dass der heute wegen Mordes Angeklagte, der Frau, die ihn für einen anderen verlassen hatte, gefährlich werden könnte. Die Aussagen all derer, die Wolfgang L. näher kennen, legen nahe, dass er im Frühjahr 2020 eine tickende Zeitbombe war, gezündet viele, viele Jahre zuvor. Der Prozess, der sich allmählich dem Ende neigt, hat gezeigt: Wolfgang L. hat Frauen immer wieder bedroht, verbal und auch tätlich angegriffen. Das begann schon in den 1970er Jahren.

Auch Dorota L. kannte seine Ausbrüche, auch sie hatte Furcht. Am 18. April – drei Tage bevor sie mit ihren Kindern und der Tante in die Ferienwohnung in Glindow zog und drei Wochen vor ihrem gewaltsamen Tod – kam es zu einem Vorfall, der aus heutiger Sicht wie ein finsterer Prolog der Gewalttat wirkt. Dorota L. flüchtet an diesem Tag aus der gemeinsamen Wohnung in Marquardt und alarmiert die Polizei. Sie habe große Angst gehabt, heißt es im Einsatzprotokoll. Die Beamten trafen demnach auf eine aufgelöste, verweinte Frau: „Immer wieder stiegen ihr die Tränen in die Augen.“ Was war an jenem Samstagvormittag passiert?

Sie sagt den Kindern, dass sie die Sachen packen sollen

Dorota L. hatte ihrem Mann wenige Tage zuvor eröffnet, dass sie jemand neuen gefunden habe und sich trennen wolle. Am Samstag kommen die Eheleute auf das Thema zurück, sie streiten, Wolfgang L. rastet laut Polizei aus, schlägt seiner Frau mit der flachen Hand ins Gesicht und droht: „Ich habe geträumt, dass ich dich töte. Ich werde dies auch tun, wenn es sein muss.“ In ihrer Angst verspricht Dorota L. zunächst, bei ihm zu bleiben, schlägt vor, einen Spaziergang zu machen. Eine Ablenkung: Dorota L. lässt ihren Autoschlüssel in der Wohnung zurück und weist die Kinder an, die Sachen zu packen und am Wagen auf sie zu warten.

Er drohte, auch die Kinder zu töten

Während des Spaziergangs soll der Angeklagte Dorota L. aufgefordert haben, sich von ihrem neuen Freund zu trennen: „Wir fahren gemeinsam zu ihm und du kannst die Beziehung beenden. Wenn du das nicht tust, wirst du den heutigen Tag nicht überleben.“ Er würde auch die Kinder und den neuen Partner erschießen. Dorota L. ergreift laut Polizei die Flucht. Sie rennt mehrere hundert Meter zurück zum Wohnhaus, versucht dabei die Polizei anzurufen, was ihr aber nicht gelingt: „Sie war in Panik und hatte Angst“.

Sie sagt der Polizei, ihr Mann sei unberechenbar

Am Haus angekommen, springen Dorota L., ihre zwei Kinder (12, 15) und die Tante ins Auto und rasen davon. Die Flucht endet auf dem Parkplatz eines Autohauses in Bornim, wo Dorota L. ihren Wagen zwischen den dort ausgestellten Fahrzeugen versteckt. Dort wartet sie auf die Polizei, gibt zu Protokoll, dass ihr Mann eine Schusswaffe besitze und in einem Schubfach im Wohnzimmer aufbewahre. Ob er ihr gefolgt ist, kann sie nicht sagen. Dorota L. sagt den Polizisten auch, ihr sei Mann unberechenbar. Es gehe ihm finanziell schlecht, er sei gesundheitlich schwer angeschlagen – er habe nichts zu verlieren. Sie könne nicht ausschließen, dass er sich selbst etwas antut. Die Polizei schreibt Wolfgang L. und sein Auto daraufhin zur Fahndung aus, ein Polizeihubschrauber steigt auf.

Aufenthalt in der Psychiatrie in Potsdam

Als die Beamten Wolfgang L. finden, nehmen sie ihn in Gewahrsam. Sie teilen ihm mit, dass er nicht nach Hause zurückkehren dürfe und halten eine Gefährderansprache. Anschließend stellen sie Wolfgang L. einem Arzt vor, der ihn in die psychiatrische Klinik In der Aue einweist.

Sie zieht die Anzeige zurück

Die Polizei sah an jenem Tag den Straftatbestand einer Bedrohung erfüllt und nahm Anzeige auf. Dorota L. stellt einen Strafantrag wegen Körperverletzung, nimmt diesen aber wenig später zurück. Ihre Begründung umfasst laut Gericht 14 Seiten mit vielen Einzelheiten. „Herr L., haben Sie dieses Schreiben damals gefertigt?“, fragt der Vorsitzende Richter. „Mit Dorota zusammen“, antwortet Wolfgang L., „auf ihr Bitten hin.“

Der Prozess wird am heutigen Dienstag fortgesetzt. Dann stellt der psychiatrische Sachverständige sein Gutachten vor. Die Rechtsmediziner haben ihre Erkenntnisse am gestrigen Montag präsentiert. Ihr Fazit: Dorota L. war nicht mehr zu retten – allein der Blutverlust durch die Messerstiche war tödlich.

Von Nadine Fabian