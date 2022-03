Potsdam

Nach dem gewaltsamen Tod einer Frau am Dienstag in der Waldstadt hat das Amtsgericht Potsdam gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl wegen Mordverdachts erlassen. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagmorgen. Dem 41-Jährigen wird vorgeworfen, eine Frau getötet und eine weitere Frau schwer verletzt zu haben. Die Verletzte ist laut Staatsanwaltschaft „außer Lebensgefahr“. Auch der Tatverdächtige hatte Verletzungen davongetragen.

Dass es sich bei einer der Frauen um die Partnerin des Verdächtigen handelt, wollte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen, räumt aber ein, dass sich der Tatverdächtige und seine mutmaßlichen Opfer kannten – wie intensiv, sei Gegenstand der Ermittlungen. Laut Staatsanwaltschaft hatte der Tatverdächtige allerdings keinen Wohnsitz in der Wohnung Am Schlangenfenn, in der sich die Bluttat ereignet hatte. „Die Hintergründe der persönlichen Beziehung zwischen dem Verdächtigen und den jeweiligen Opfern sind ebenso Gegenstand der laufenden Ermittlungen wie der genaue Todeszeitpunkt und die Umstände, die zur Verletzung des Verdächtigen geführt haben“, teilt Staatsanwalt Sebastian Thiele mit.

Staatsanwaltschaft Potsdam: Opfer starb noch in Waldstadt-Wohnung

Beide Frauen erlitten laut Staatsanwaltschaft „Gewalteinwirkungen im Oberkörperbereich“. Nach MAZ-Informationen handelt es sich bei der Tatwaffe um ein Messer – das bestätigt die Staatsanwaltschaft bislang nicht. Eines der Opfer war noch in der Wohnung den Verletzungen erlegen.

Von Nadine Fabian