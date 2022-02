Potsdam

Es sollte alles ganz anders werden. Moderner, jünger, digitaler. Die seit Jahren gezeigte Brandenburgausstellung war in die Jahre gekommen. Das Haus der Brandenburgisch Preußischen Geschichte sollte ein neues Image verpasst bekommen. „Wir wollen eine völlig neue Wissens- und Wahrnehmungsstruktur schaffen“, hatte der Chef des Hauses und Geschäftsführer der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, Kurt Winkler, damals angekündigt.

Damals, das war vor vier Jahren. Mittlerweile sind die Räume im Potsdamer Kutschstall komplett umgebaut und verkabelt. Die neue Dauerausstellung ist konzipiert und soll in etwa drei Monaten fertig sein. Und wie sich das Haus künftig präsentieren will, lässt sich anhand einer anderen Ausstellung erahnen, die seit Sonnabend geöffnet ist. Weniger vergangenheitsverliebt, eher der Zukunft zugewandt.

„Morgen in Brandenburg“ – ein Diskursraum

„Wir wollen einen Diskursraum schaffen“, sagt Winkler. Ein Forum, auf dem die brandenburgische Zivilgesellschaft an der Identität des Landes teilhat und damit über Deutung der Vergangenheit und Erwartungen an die Zukunft mitentscheidet. „Morgen in Brandenburg“ lautet folgerichtig auch der Titel der neuen Schau, die im Obergeschoss des Kutschstalls zu besichtigen ist.

Der Betrachter sieht sich beim Betreten der Räume erst mal selbst in einem Spiegel. Ein eindeutiges Signal: Es geht hier auch um mich. Was folgt, ist weniger eine klassische Ausstellung, sondern eine Ansammlung von Stationen mit Informationstafeln, Bildschirmen und Exponaten. Das ganze wirkt mehr wie eine Messe.

Katja Melzer ist die neue Chefin

Und so ist das Ganze wohl auch zu verstehen. Wenig Struktur, aber dafür viel Vielfalt. Sprich: ein breites Angebot von Präsentationen, Zustandsbeschreibungen, Entwürfen und Visionen. „Wir wollen neue Perspektiven entwickeln und die Vielfalt der Stimmen zu einer breiten Debattenkultur zusammenführen“, sagt Kaja Melzer, die Co-Chefin des Hauses und Winklers künftige Nachfolgerin, wenn dieser sich in drei Monaten in den Ruhestand verabschiedet.

Ein Stück Brandenburger Tradition: Puppe in sorbischer Tracht. Quelle: Detlev Scheerbarth

Die Debattenbeiträge für die Schau kommen von 30 zivilgesellschaftlichen Initiativen im Land. Ein sehr breites Spektrum: von der Arbeitsgemeinschaft Historische Dorfkerne im Land Brandenburg in Potsdam über den hippen Working-Space Coconat in Bad Belzig bis zum Potsdamer Geoforschungszentrum. Von der betrieblichen Begleitagentur Bea, die versucht, Unternehmen bei der Integration von Migranten zu unterstützen, über das Festival Klanglandschaften in Barnim bis zum Landesjugendring. Allen gemeinsam ist, dass sie Angebote machen, wie ein Stück zukunftsfähiges Brandenburg aussehen könnte.

Wie zum Beispiel das Bildungs- und Begegnungszentrum im Schloss Trebnitz in Müncheberg (Märkisch-Oderland). „Was braucht der ländliche Raum?“, fragen sich die dortigen Initiatoren und präsentieren mit ihrer Akademie der Dorfhelden ein Modell, das die demokratische Beteiligung aller am Ort vertretenen Interessen möglich machen soll. Eine Ermutigung zu bürgerlichem Engagement.

Oder die Tanzkompanie Golde G aus Cottbus, die versucht, die Sorgen und Wünsche der Menschen in der Lausitz, die mit dem Ausstieg aus der Kohleförderung verbunden sind, in bewegte Bilder umzusetzen. Getanzte Transformation einer Region sozusagen.

Streamingangebote ergänzen die Schau

Es ist eine unfertige Ausstellung, die offen ist für neue Impulse. Deshalb ist ein ausführliches Veranstaltungsprogramm, in dem sich die einzelnen Initiativen vorstellen und mit den Besuchern in Dialog treten sollen, vorgesehen. „Dadurch sollen Treffpunkte entstehen, die wir zum Teil durch digitale Streamingangebote ergänzen“, sagt die Kuratorin der Schau, Andrea Wieloch.

Kuratorin Andrea Wieloch in der Hängematte. Doch Ausruhen ist nicht, denn das Gerät simuliert elektromagnetische Schwingungen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Neben ihr hängt eine Hängematte. Aber es ist kein gewöhnliches Gerät, um sich mal kurz auszuruhen. Wer sich reinlegt, spürt kribbelnde Schwingungen. Sie sollen die Magnetfeldschwankungen der Erde darstellen, wie sie vom Potsdamer Geoforschungszentrum registriert werden. Eine Wissenschaftseinrichtung, die sich unter anderem mit den Auswirkungen des Klimawandels befasst. Auch das ein Zukunftsthema.

Morgen in Brandenburg. Werkstatt der Zukünfte. Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Am Neuen Markt 9 in Potsdam. Di-So, 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, bis 5. Juni. Infos unter: www.morgeninbrandenburg.de

Von Mathias Richter