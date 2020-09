Nauener Vorstadt

Eta 250 Menschen haben am späten Mittwochnachmittag vor dem Stadthaus von Potsdam schnelle Hilfen für die früheren Bewohner des Flüchtlings-Camps Moria auf Lesbos gefordert. 99 Prozent des ohnehin schon katastrophalen Zeltlagers seien zerstört durch das Feuer der vergangenen Nacht, sagte der Heimerzieher Pascal Loerch aus Potsdam: „Ich schäme mich für dieses Europa. Ich schäme mich für dieses Deutschland.“ Loerch (33) war vor kurzem fünf Wochen lang in dem Camp auf der griechischen Mittelmeerinsel. Die Menschen hätten das letzte bisschen Eigentum verloren und seien nun komplett obdachlos, sagte er. Unterwegs auf einer Autobahn, würden sie nicht mal mit Nahrung versorgt. „Es macht mich wütend“, sagte er: „Es macht mich müde. Es darf nicht wieder nur eine Stunde der Betroffenheit geben.“

Linke: Sofort Schiffe schicken!

Der Linken-Kreisvorsitzende Roland Gehrmann forderte die Regierungen Europas auf, rettende Schiffe und Flugzeuge sofort loszuschicken, statt nur zu diskutieren, wie man neue Fluchtanreize vermeidet. Die evangelische Superintendentin Angelika Zädow fasste ihre Betroffenheit in ein freies Gedicht über „die gleiche Würde und die gleichen Rechte“ der Menschen hierzulande und in Moria: „Wie lange braucht das Erschrecken bis zum Schrei?“ fragte sie: „Mit roter Glut schreiben die Flammen Unrecht an den Himmel.“

EU ist Friedensnobelpreosträgerin

Marie Schäffer, Landtagsabgeordnete der Grünen und stellvertretende Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, verlangt von der „Friedensnobelpreisträgerin EU“, das Lager aufzulösen. Die Bundesregierung solle die Flüchtlinge ins Land holen; die im Bündnis „sichere Häfen“ vereinten 170 Städte stünden zur Hilfe bereit. Die Flüchtlingshilfsorganisation „Seebrücke“ rief für Donnerstag ab 16 Uhr zu einer Demonstration auf, die vom Nauener Tor an den Parteizentralen der SPD, der CDU und der Grünen vorbei zum Innenministerium in der Henning-von-Tresckow-Straße führen soll.

