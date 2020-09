Potsdam

Nach Brand in Moria: Oberbürgermeister Mike Schubert fordert Bundesregierung zum sofortigen Handeln auf. Man müsse den Menschen aus dem Lager „zügig eine sichere Zuflucht geben“, so Schubert am Mittwoch in Potsdam: „Jetzt bleibt keine Zeit, es braucht eine sofortige Verteilung.“

In der Nacht zum 9. September war im überfüllten Lager für Geflüchtete „ Moria“ auf der griechischen Insel Lesbos ein Großfeuer ausgebrochen. Inzwischen sind 12.000 Bewohner evakuiert, der Brand ist unter Kontrolle. Vor wenigen Tagen waren im Lager die ersten Corona-Fälle zu verzeichnen, Moria und seine Bewohner stehen unter Quarantäne. Die humanitäre Lage ist katastrophal, bekräftigt Schubert: „Die Zustände in Moria werden einmal mehr zur Schande für Europa. Wir verweisen seit Monaten auf die gefährlichen und unhaltbaren Zustände im Lager. Hier besteht seit Jahren akuter Handlungsbedarf. Aber viele der Verantwortlichen in den europäischen Mitgliedsstaaten stellen sich einfach taub.“ Die Menschen im Lager hätten gerade Ihr allerletztes Hab und Gut verloren.

Brände wüten im Flüchtlingscamp Moria. Quelle: dpa

Potsdam und viele andere Städte haben ihre Aktivitäten im Bündnis „Städte Sicherer Häfen“ gebündelt und seit der Gründung im Juni 2019 ihre Aufnahmebereitschaft mehrfach gegenüber der Bundesregierung erklärt.

Deutschland muss auch ohne Konsens handeln

Schubert verlangt auch, dass die Bundesregierung ihre Ratspräsidentschaft nutzt, um die seit Jahren offene Verteilungsfrage von Geflüchteten endlich zu lösen, notfalls ohne einen Konsens aller Mitgliedsstaaten. „Dieses jahrelange Gezerre ist doch ein Armutszeugnis für die Handlungsfähigkeit europäischer Institutionen. Wenn man sich in Europa nicht auf ein gemeinsames Asylrecht einigen kann, ist die europäische Wertegemeinschaft Makulatur“, betont Mike Schubert. Deutschland muss seine Ratspräsidentschaft nutzen, um gemeinsam mit den Mitgliedstaaten, die willens sind, eine Lösung für die gerechte Verteilung von Geflüchteten in Europa zu vereinbaren.

Sanktionen gegen die Unwilligen

„Denjenigen in Europa, denen nicht nur das Recht auf Asyl, sondern auch andere Rechtsstaatsprinzipien der Europäischen Union scheinbar egal sind, darf es nicht länger erlaubt werden, Lösungen zu blockieren und damit den Glauben in ein handlungsfähiges Europa zu unterminieren. Wenn kein Konsens der Mitgliedsstaaten gefunden wird, muss es Lösungen geben, mit denen Staaten, die Flüchtlinge aufnehmen, aus dem Haushalt der EU unterstützt werden. Gleichzeitig müssen diejenigen, die das Recht auf Asyl missachten, wegen ihres Verstoßes gegen gemeinsame europäische Prinzipien sanktioniert werden“, fordert Schubert.

