Morsche Pappeln: Potsdam will gesperrten Weg an der Nuthe dauerhaft sichern

Potsdam

Für das seit Jahren ungelöste Problem mit morschen Pappeln an einem Weg entlang der Nuthe bahnt sich möglicherweise eine Lösung an – zumindest auf Potsdamer Terrain. Die Stadt hat eine „Pappel-Inventur“ für die altersschwachen Bäume auf ihrem Gebiet in Auftrag gegeben, um Fragen wie diese zu klären: Wie viele Pappeln müssen auf welchen Grundstücken gefällt werden, wo reichen Sicherungsmaßnahmen aus, welche Nachpflanzungen sollen erfolgen?

Ab November soll der Weg dauerhaft gesichert werden

„Die Ergebnisse werden demnächst, rechtzeitig vor dem Ende der Vegetationsperiode, erwartet, so dass ab November die notwendigen Maßnahmen an den Bäumen für eine dauerhafte und sichere Nutzung des Wanderweges ergriffen werden können“, teilte Stadtsprecher Markus Klier auf Anfrage mit. Maßnahmen, die die Verkehrssicherheit dauerhaft wiederherstellen sollen, könnten etwa das Auslichten von Kronen, das Kappen von Kronen oder Fällungen sein.

Wegsperrung blockiert auch die Jugendschule an der Nuthe

Wie berichtet, musste der Pfad an der Nuthe wiederholt wegen Astbruchgefahr gesperrt werden. Dort stehen altersschwache Pappeln, die zu einer Gefahr geworden sind. Zuletzt sperrte das Grünflächenamt den Weg im April, nachdem unter anderem eine Teilkrone mit einem mächtigen Ast auf den Boden gekracht war. Die Sperrung, die immer noch gilt, blockiert auch den Weg zu einem Areal, das vom Schulzentrum Am Stern als außerschulischer Lernort genutzt wird. Schüler haben auf dem gepachteten Gelände an der Nuthe Hochbeete, Benjeshecken und anderes mehr angepflanzt. Der Aufbau der Lern-Oase in freier Natur, die Jugendschule genannt wird, wird über die Initiative Sekundarstufe (Inisek) mit EU- und Landesmitteln gefördert. Seit der Sperrung ist das Gelände allerdings über den Landweg legal nicht mehr zu erreichen.

„Kronen auslichten reicht nicht“

„Es wäre toll, wenn etwas passiert“, sagt Theresa Karkow. Sie kümmert sich mit einer Kollegin um den Aufbau der Jugendschule. „Wenn wir wissen, dass ab November nachhaltige Maßnahmen ergriffen werden, können wir gut damit leben. Dann haben wir eine Perspektive, den Weg und das Grundstück Anfang 2021 wieder nutzen zu können“, sagt sie. Es reiche aber nicht aus, Kronen auszulichten. „Für eine nachhaltige Lösung kommt man an einer Fällung der altersschwachen Pappeln nicht vorbei“, so Karkow.

Stadt sieht das Land Brandenburg mit in der Pflicht

Zu dem Schluss ist offenbar auch die Stadt gekommen. In ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage des Stadtverordneten Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) heißt es: „Der Zustand der überalterten und kranken Pappeln verschlechterte sich aufgrund der Trockenheit der letzten zwei Sommer deutlich dynamischer als anzunehmen war.“ Und: „Die aktuell festgestellten Schäden erfordern die Fällung der Pappeln und entsprechende Ersatzpflanzungen.“

Die Stadt deutet in ihrer Antwort auf eine MAZ-Anfrage auch an, dass sie das Land weiterhin mit in der Pflicht sieht. Sie verweist darauf, dass die Pappeln von der DDR-Wasserwirtschaftsdirektion ohne Berücksichtigung des Grundeigentums gepflanzt worden waren. Rechtsnachfolger der DDR-Gewässerverwaltung ist das Land Brandenburg.

Von Jens Steglich