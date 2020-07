Potsdam

Das seit Jahren ungelöste Problem mit den morschen Pappeln an der Nuthe behindert nun auch den Schulbetrieb. Das Schulzentrum am Stern nutzt seit 2018 ein Areal an der ehemaligen Burgklause als außerschulischen Lernort. Auf dem vorher verwilderten Gelände, das von einem Landwirt gepachtet wurde, haben Schüler der siebten und achten Klassen unter anderem Hochbeete und Benjeshecken und anderes mehr angepflanzt. „Es sieht schon aus wie eine kleine Gärtnerei“, sagt Theresa Karkow, die sich mit einer Kollegin und den jungen Leuten um diese Lern-Oase in freier Natur kümmert, die sie an der Potsdamer Schule mit dem Montessori-Profil auch Jugendschule nennen.

Was aber nützt so ein Ort, an dem Schüler eigene Ideen umsetzen und Durchhaltevermögen trainieren sollen, wenn der Weg zu dieser Jugendschule gesperrt ist? Am Pfad an der Nuthe, über den auch der Fontanewanderweg F 4 führt, stehen alte Pappeln, die offensichtlich nicht mehr lange zu leben haben und nicht nur bei Windböen und Trockenheit zur Bedrohung werden.

Ein Ast mit 40 Zentimetern Durchmesser krachte zu Boden

Das Potsdamer Grünflächenamt hat den Weg Mitte April wegen Astbruchgefahr gesperrt. Zuvor war unter anderem eine Teilkrone mit einem mächtigen Ast von 40 Zentimetern Durchmesser auf den Boden gekracht. Metallgitter wurden am Beginn des Weges und vor dem Eingang zur Jugendschule aufgestellt, um den Zugang zu versperren.

Im vergangenen Jahr war der Weg schon einmal bis September gesperrt worden – aus dem selben Grund. „Es muss dort dringend etwas passieren. Irgendjemand muss dafür gerade stehen und sagen: Das Problem wird jetzt gelöst“, sagt Theresa Karkow. Mit der Forderung ist sie nicht allein.

„ Pappelgipfel “ im Jahr 2017 hat nichts gebracht

Seit einigen Jahren schwelt das Pappelproblem an Nuthe und Nieplitz. Im Herbst 2017 saßen beim „ Pappelgipfel“ schon einmal Vertreter von Land, Landkreis und Kommunen an einen Tisch und rangen um eine Lösung. Damals waren nach einem Sturm viele Kilometer Wege an Nuthe und Nieplitz für mehr als drei Monate gesperrt, auch die Gewässerunterhaltung durch die dafür zuständigen Wasser- und Bodenverbände war lahmgelegt. Der Pappelgipfel endete mit dem Versprechen des Landes, zugunsten der Gefahrenabwehr dort, wo Gefahr im Verzug ist, Pappeln fällen zu lassen, unabhängig davon, auf welchem Terrain sie stehen. Passiert ist das nicht.

Auch der Streit, wer auf privaten Uferflächen zuständig ist, blieb ungelöst. Unbeantwortet blieb zudem die Frage, wie das Problem dauerhaft gelöst werden kann und wer das tun soll. Das Land, das auf seinen eigenen Grundstücken gefährliche Pappeln entfernen ließ, argumentiert nach wie vor damit, dass seine Zuständigkeit fürs Gewässer ( Nuthe) an der Böschungsobergrenze endet. Auf den Gewässerrandstreifen, auf denen die Pappeln stehen, seien die jeweiligen Eigentümer der Flächen zuständig. Und zu denen gehören neben der Stadt auch eine Menge private Eigentümer kleiner Flächen an der Nuthe. Keine öffentliche Verwaltung dürfe Geld auf Flächen ausgeben, für die sie nicht zuständig sei, hieß es.

Verein hat sich an Fraktionen im Stadtparlament gewandt

Ein Förderprogramm könnte da helfen, um morsche Pappeln durch Erlen zu ersetzen. Der Verein „ Jugendschulen einer Stadt“, in dessen Vorstand Theresa Karkow sitzt und der als Kooperationspartner des Schulzentrums das Gelände gepachtet hat, hat sich an die Fraktionen im Potsdamer Stadtparlament gewandt. FDP, Grüne, Linke und die Andere hätten Unterstützung signalisiert. FDP, Grüne, Linke und die Andere hätten Unterstützung signalisiert.

„Wir hoffen, dass wir zum Schulbeginn im August das Grundstück wieder betreten dürfen, dass das Problem nachhaltig angegangen wird und man dauerhaft und unbesorgt den Weg an der Nuthe nutzen kann“, sagt Karkow.

