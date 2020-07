Mosaike in Potsdam – die Kunst aus kleinen Steinen

Potsdam

An vielen Potsdamer Gebäuden, die in der DDR entstanden, findet sich Kunst am Bau. Einige Werke wurden dabei als Mosaike ausgeführt. Das bekannteste ist sicher das Kosmos-Mosaik am Kreativhaus Rechenzentrum, das dank der Wüstenrot-Stiftung bald restauriert werden könnte.

Andere Mosaike aus dieser Ära sind bei Sanierungen bedeckt oder gar abgerissen worden, doch viele sind noch heute sichtbar. Vor allem entlang der Breiten Straße, die nach 1949 zur „sozialistischen Magistrale“ als neue Hauptstraße ausgebaut wurde, finden sich viele Mosaike. Die MAZ hat nach erhaltenen Kunstwerken aus kleinen Steinen gesucht.

Das „Karl-Liebknecht-Forum“ im Lustgarten

Die größte der insgesamt drei Mosaikwände des Karl-Liebknecht-Forums zeigt die Köpfe der kommunistischen Vordenker Marx und Engels. Zwischen ihnen und unter einem roten Stern steht Karl Liebknecht. Quelle: Peter Degener

Ein politisch besonders wichtiges Kunstwerk stand zwischen 1980 und 2000 im Zentrum der Stadt. Direkt gegenüber vom Filmmuseum befand sich das Karl-Liebknecht-Forum. Es wurde bei der Neugestaltung des Lustgartens hinter das Neptunbecken versetzt. Doch auch dort wirkt das umfangreiche Werk von Kurt-Hermann Kühn, das aus verschiedensten Materialien besteht und sehr plastisch ist.

Es zeigt die sozialistischen und kommunistischen Vordenker wie Marx und Engels unter einem Roten Stern, sowie die Revolutionäre Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. Es werden Ketten gesprengt und Tote beweint.

Die Mosaikmuster an der Kita Froschkönig

Inge Fürstenberg und Kurt Zieger gestalteten 1979 die Eingänge der Kita Froschkönig in der Straße Wall am Kiez 3-4 mit Mustern. Quelle: Peter Degener

Am anderen Ende der Magistrale, am alten Fischerkiez, wurde 1979 eine Kita geschmückt. An den Eingängen haben sich zwei Muster aus glatten, bunten Steinen von Inge Fürstenberg und Kurt Zieger erhalten. In einem der Bilder lässt sich der Namensgeber der Kita abstrakt erahnen – es ist ein „Froschkönig“.

„Adam und Eva“ – das größte Mosaik der Stadt

Das wohl größte Mosaik der Stadt zeigt „Adam und Eva“. Der Künstler Peter Rohn schuf das christliche Bild 1981 für ein Haus auf dem Kiewitt. Quelle: Peter Degener

Auf der anderen Seite der Havelbucht prangt das größte Mosaik der Stadt auf dem Giebel eines Hauses auf dem Kiewitt. Über 25 Meter hoch und zwölf Meter breit hat Peter Rohn dort „Adam und Eva“ gestaltet. Selbst einen brennenden Dornenbusch und auch einen Vogel als Heiligem Geist hat er 1981 mitten im Sozialismus als christliche Symbole hinzugefügt.

Er habe „eine Darstellung geschaffen,welche nicht der gewohnten Auffassung der Auftraggeber entsprach“, schreibt Dirk Alexander Schirmer. Er ist Autor von drei Bänden zur Kunst im öffentlichen Raum, die die Stadt Potsdam herausgegeben hat und die einige der hier vorgestellten Mosaike näher erläutert.

„Die Welle“ am Kiezbad Am Stern

Am Eingang des Kiezbads prangt „Die Welle“ von Manfred Rößler. Derzeit ist das Schwimmbad wegen Umbauarbeiten geschlossen und das Mosaik teils verdeckt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Auch außerhalb des Zentrums, in den neuen Plattenbausiedlungen, kamen Mosaike zum Einsatz. Herausragend ist beispielsweise der Eingang des Kiezbads Am Stern. Dort hat Manfred Rößler um 1988 aus Klinkern „Die Welle“ geschaffen, die den Besucher zum Schwimmen zu ermuntern scheint.

Die „Hauszeichen“ der Plattenbau-Blöcke vom Schlaatz

Der Schlaatz ist für seine „Hauszeichen“ bekannt, die Grafiker Mitte der Achtziger gestalteten – etwa für diesen Wohnblock im Biberkiez. Quelle: Friedrich Bungert

Für das Wohngebiet Schlaatz sind Mosaike sogar das Markenzeichen. Bunte Biber, Falken oder Bisamratten prangen in kreisrunden Bildern an zahlreichen Gebäuden. Sie wurden in den Achtziger Jahren von den Grafikern Erich Wrede, Wolfgang Butze und Helmut Bierwagen entworfen und greifen die Straßennamen auf.

„Wandvögel“ an einem Wohnheim

Die „Wandvögel“ schmücken ganze Hauswände eines Wohnheims am Schlaatzer Bisamkiez. Sie wurden erst 1991 fertiggestellt. Quelle: Peter Degener

Beim Motiv „Wandvögel“ wurden gleich zwei ganze, graue Hausfassaden des erst 1991 fertiggestellten Oberstufenzentrums humorvoll verziert. Leider sind viele dieser „Hauszeichen“ bei Sanierungen verschwunden.

Drei verschwundene Werke

Nicht nur am Schlaatz, auch anderswo sind eine Reihe von Mosaiken mittlerweile verschwunden. Hinter dem Marktcenter an der Havelbucht ist 2006 ein fast dreißig Meter hohes Werk von Karl Raetsch an der Giebelwand eines Plattenbaus bei der Sanierung verdeckt worden.

Sportlermosaik am Luftschiffhafen

Das sportliche Mosaik am Internat der Sportschule im Luftschiffhafen zeigte ein Rennen im Thälmann-Stadion im Lustgarten. Es existiert nicht mehr. Quelle: Peter Degener

Ein kleines Mosaik mit einem ungewöhnlichen Motiv befand sich bis etwa 2013 direkt hinter dem Internatshochhaus der Sportschule im Luftschiffhafen. Dort war ein Rennen im Ernst-Thälmann-Stadion im Lustgarten abgebildet – die Nikolaikirche und das Alte Rathaus sind auf einem erhaltenen Foto deutlich erkennbar. Neben Piktogrammen verschiedener Sportarten war auch ein Ton-Relief von Turnvater Jahn als Namensgeber der Schule eingebaut.

Über den Urheber und auch den Verbleib wissen weder Stadt noch die Luftschiffhafen GmbH etwas zu sagen. Vermutlich wurde es bei der Erweiterung des „Haus der Athleten“ zerstört.

„Wasser, Ströme und Luft“ in der Bar des Interhotels

Die Bar des „Interhotels“ hatte ein leicht gewölbtes Mosaik von Wolfgang Wegener mit dem Titel „Luft, Wasser und Ströme“ als Blickfang. Quelle: Archiv

Von Beginn an nur halböffentlich sichtbar war Wolfgang Wegeners Mosaik „Luft, Wasser und Ströme“. Es war – vom Ausblick aus der 17. Etage des Interhotels einmal abgesehen – der Blickfang der Bar im heutigen Hotel Mercure und bestand aus 150000 Glassteinen. Seit 2002 ist es demontiert. Doch es gibt Hoffnung auf ein Wiedersehen: Ein Beelitzer Unternehmer will Wegeners Werk künftig in seinen neuen Geschäftsräumen wieder zeigen.

Von Peter Degener