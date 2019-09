Motocross in der Kritik

Groß Glienicke

Die einzige Motocross-Anlage der Landeshauptstadt an der Seeburger Chaussee ist überraschend in die Kritik geraten. Mit einem Antrag im Ortsbeirat fordert Jörg Manteuffel ( CDU) eine erhebliche Einschränkung des Betriebes auf dem Gelände.

Die letzte größere Veranstaltung auf dem Gelände habe „zu einer erheblichen Lärmbelastung der Anwohner geführt“, so Manteuffel. Startende Motorräder und Lautsprecherdurchsagen hätten „deutlich den Verkehrslärm“ der nahen Landesstraße 2, „aber auch den Fluglärm überstiegen“.

Seine Forderungen: Künftig sollten Veranstaltungen „vorrangig am Sonnabend durchgeführt werden, um die Sonntagsruhe zu wahren“. Die Lautsprecher sollen so eingerichtet werden, dass die „Ortslage“ nicht beschallt wird. Die Mittagsruhe von 12 bis 15 Uhr sei „zwingend einzuhalten“.

Der 1990 gegründete Motorsportclub Groß Glienicke trainierte zunächst auf dem Fahrschulgelände der früheren Gesellschaft für Sport und Technik (GST). Nach der Freigabe des Truppenübungsplatzes in der Döberitzer Heide pachtete der Verein das Gelände eines ehemaligen Schießplatzes, das er zur Trainings- und Wettkampfstrecke ausbaute.

Der Umzug wurde vom Ortsbeirat per Beschluss unterstützt. Im Oktober 2005 erteilte das Landesumweltamt die Genehmigung, seit 2006 ist die 1,8 Kilometer lange Rennstrecke in Betrieb. Aktuell hat der Verein nach eigenen Angaben 108 Mitglieder, darunter 38 Kinder. Die Mitglieder trainieren donnerstags, an jedem zweiten Sonnabend ist der Parcours auch für Gäste geöffnet.

Manteuffels Kritik richtet sich gegen die Motocross-Landesmeisterschaft für Berlin und Brandenburg, die am 31. August und am 1. September zum zweiten Mal auf der Groß Glienicker Rennpiste ausgetragen wurde. Der Verein reagierte überrascht.

Die gesamte Veranstaltung sei im genehmigten Rahmen geblieben, sagte der zweite Vorsitzende Steffen Böttcher am Freitag auf MAZ-Anfrage: „Wir machen ja nichts Verbotenes.“ Er hätte sich gewünscht, dass die betroffenen Anrainer oder auch Jörg Manteuffel sich mit ihren Beschwerden direkt an den Verein gewendet hätten: „Dann hätten wir sofort reagieren können.“

Am Dienstag berät der Ortsbeirat über Manteuffels Antrag.

Ein zweites Schreiben in Sachen Motocross Groß Glienicke ging direkt an die Stadt. Der Groß Glienicker Stadtverordnete Andreas Menzel ( BVB/Freie Wähler) stellt den Wettkampfbetrieb mit Verweis auf den per Stadtverordnetenbeschluss ausgerufenen Klimanotstand für Potsdam komplett in Frage.

Menzel fragt in seiner kleinen Anfrage an den Oberbürgermeister zunächst, „wie“ Landesmeisterschaften im Motocross und Klimanotstand miteinander vereinbar sind. Dann will er wissen, wie viel Treibstoff „durch diese Motocross-Veranstaltung vernichtet und wie viel CO2 dadurch zusätzlich ausgestoßen“ wird.

Schließlich fragt er, welche nach Energieverbrauch und CO2-Ausstoß vergleichbaren Veranstaltungen in Potsdam stattfinden und ob solche Veranstaltungen „nach Maßgabe des Klimanotstandes in den Folgejahren noch stattfinden“ können.

Menzels Anfrage ist noch nicht beantwortet. Das Rathaus bat um Fristverlängerung, weil man noch auf eine „Zuarbeit seitens des Motorsportclub Groß Glienicke“ warte.

Vereins-Vize Böttcher reagierte auf MAZ-Anfrage ratlos: „Ich kann gar nicht sagen, wie viel CO2 so ein Motorrad ausschüttet“, sagte er am Freitag. Er sei sich allerdings sicher, dass auf der benachbarten Landesstraße in derselben Zeit weitaus mehr Treibhausgas produziert worden ist, als beim Wettbewerb.

Schließlich parierte er die Kritik mit der Feststellung, dass der Verein mit der Anlage zum Umweltschutz betrage. Denn Forst- und Umweltschutzbehörde wüssten es zu schätzen, „dass wir die Motorradfahrer aus dem Wald heraus holen“.

Die nächsten Motocross-Strecken gibt es laut Böttcher weiter entfernt in Schenkenhorst bei Nuthetal, in Dreetz zwischen Friesack und Neustadt (Dosse) sowie als kleinere Anlage in Caputh.

Auch im Ortsbeirat genießt die Arbeit des Motorsportclubs eine anhaltend große Wertschätzung. Im September 2018 bestätigten die Mitglieder eine Liste von „Traditionsveranstaltungen“ im Ortsteil, für die der Ortsbeirat die Schirmherrschaft übernimmt.

Die Liste umfasst insgesamt 14 Positionen, vom Kinderkarneval und der Frauentagsfeier des Carnevalsclubs Rot-Weiß über das Kino und das Dorffest auf der Badewiese bis zum Inselschwimmen des SC 2000 und dem Anglerfest am Sacrower See mit dem Sportangelverein Hechtsprung.

Auch der Biathlon-Landesmeisterschaftslauf und die Motocross-Landesmeisterschaft des MC Groß Glienicke finden sich unter den 14 Traditionsveranstaltungen.

