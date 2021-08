Schlaatz

Am Sonnabendvormittag musste der Halter eines Motorrades im Schlaatz den Diebstahl seines Kraftfahrzeuges melden. Zwischen Freitagabend und Samstagvormittag wurde die KTM 790 Duke in orange-silberner Lackierung mit dem Hamburger Kennzeichen HH-BC 33 in der Straße An der Alten Zauche entwendet. Hinweise auf die Täter gibt es nicht. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Das Krad wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder die Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Potsdam unter 0331 5508-0 zu melden

Von MAZonline