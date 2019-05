Neu Fahrland

Zu einem schweren Unfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Sonntagnachmittag an der Kreuzung von Tschudistraße und Nedlitzer Straße in Neu Fahrland. Aus bislang unbekannten Gründen kamen sich die beiden Fahrzeuge, die in Gegenrichtung unterwegs waren, zu nah und stießen frontal zusammen. Der 56-jährige Motorradfahrer stürzte dabei und wurde schwer verletzt.

Rettungswagen brachte Motorradfahrer ins Krankenhaus

Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden von 13 000 EUR.

Von MAZonline