Teltow

Der Fahrer eines Motorrollers wurde am Donnerstagnachmittag in Teltow in der Ruhlsdorfer Straße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der 32-Jährige hatte auf der Höhe des Rewe-Marktes einen abbiegenden Pkw überholt und dabei offenbar einen entgegenkommenden Lkw übersehen. Der Rollerfahrer knallte frontal gegen den Laster. Rettungskräfte brachten das Opfer in das nächstgelegenen Krankenhaus.

Von MAZonline