Berliner Vorstadt

Eine Bühne am See und rund um eine Mühle, wo kulinarisches Theater gespielt wird, das hat Seltenheitswert. Doch in der Schiffbauergasse an der alten Zichorienmühle ist ein solcher Ort zu finden. Ähnlich einer Theaterbühne oder einer Piazza erstreckt sich die Terrasse des Il Teatros auf der einen Seite bis zum Ufer des Tiefen Sees. Wer Darsteller und wer Publikum ist, spielt in dieser Inszenierung keine Rolle. Vielmehr könnte man an ein Improtheater denken, wenn die munteren italienischen Kellner gespielt entrüstet fragen, ob eine Portion Antipasto misto ernst gemeint sei bei vier Personen am Tisch. Zwei oder drei wären doch auch genehm, schließlich wolle er Umsatz machen. Der fröhliche Schlagabtausch endet mit einem Unentschieden, einer Portion gemischte Vorspeisen, dazu jedoch noch ein Meeresfrüchtesalat.

Restaurante ILTeatro in der Schiffbauergasse. Quelle: Bernd Gartenschläger

Anzeige

Auf der anderen Seite umrundet ein Wintergarten die restaurierte Zichorienmühle von 1799, die letzte erhaltene Mühle in der Berliner Vorstadt. Lange Weinregale mit rund 70 Weinen aus fast allen italienischen Anbaugebieten deuten dort auf ein Ristorante hin, dass sich dem Genuss im Glas wie auf dem Teller verschrieben hat.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Italiener ohne Pizza

Das Il Teatro, in dem die Gäste persönlich von der Gastgeberin Anja Gritzbach begrüßt werden, gehört zu den gehobenen, aber nicht abgehobenen italienischen Restaurants in Potsdam. Wie es sich für ein Ristorante gehört, ist das 2007 von Guiseppe „Pino“ Riolli und Paolo Matranga eröffnete Lokal ein Ort, der sich der klassischen italienischen Küche – ohne Pizza – widmet.

Italien über alles also, jedoch mit einer äußerst verzeihlichen Ausnahme: Als Aperitif steht nicht nur eine schöne Spumante-Selektion bereit. Mit Champagner geht es auch über die Landesgrenzen hinaus. Das Glas Gosset kostet nur zehn Euro – eine Versuchung, der man nicht widerstehen kann (und sollte).

Steckbrief Il Teatro Il Teatro, Schiffbauergasse 12, Tel. 0331/ 200 972 92, www.ilteatro-potsdam.de Geöfffnet: Dienstag bis Sonntag 12 bis 24 Uhr Plätze: innen 80 -120, außen 120, Vinothek 20; behindertenfreundlich Preise: Suppen und Vorspeisen 6,50 bis 14,90 Euro, Hauptgerichte 21,50 bis 32,50 Euro Desserts: 6,50 bis 7,90 Euro Softdrinks: 0,2 l ab 2,50 Euro Wasser 0,25/2,80 Euo Wein: 0,2 l ab 6,50 Euro, Flaschen ab 29 Euro

Normalerweise teste ich zu zweit. Weil das Il Teatro jedoch auch von Freunden geschätzt wird, ist es nun eine Viererrunde. Das hat den Vorteil, auch von anderen Tellern zu naschen. Der fröhliche Kellner hatte Recht mit seiner Ein-Portions-Neckerei. Die Antipasto für zwei Personen hätte noch mehr Freude gemacht. Denn das Il Teatro verfällt nicht der weit verbreiteten Unsitte, vornehmlich Gemüse aus der Vitrine zu servieren und bei den „teureren“ Vorspeisen zu geizen. Vielmehr wird alles geboten, Gemüse nebst Vitello tonnato, Carpaccio und Büffelmozzarella. Gepaart mit dem Meeresfrüchtesalat – weich, dennoch mit Biss sowie mit Zitrusnote – kommen mediterrane Sehnsüchte auf. Doch es ist einfach, sich nach Italien zu träumen. Man sitzt wie auf einer belebten, Corona-bedingt etwas ausgedünnten, Piazza, beobachtet das quirlige Treiben und hält launige Tischgespräche mit dem umtriebigen Service.

Der klassische Nachtisch: ein hausgemachtes Tiramisu. Quelle: Bernd Gartenschläger

Der Begleiter fühlt sich wie ein Signore und bestellt authentisch hausgemachte Taglioni mit Sommertrüffeln als Zwischengang. Erfreulich: Dieses Gericht gibt es auch als kleine Portion, wenn auch der Preis, wie die Preise überhaupt, im oberen Segment liegt. Die Pasta ist al dente, der Trüffel fein gehobelt, nur das etwas Zuviel an Sauce kommt ein wenig lasch herüber.

Fisch von bester Qualität

Mich lockt der Thunfisch vom Grill. Gute Qualität, für meinen Geschmack gerne mit noch mehr Röstaromen, und zusammen mit frischem Spinat sowie auf Wunsch Salat statt Kartoffeln, ergeben ein feines Terrassen-Essen. Die Freunde loben die Dorade und vor allem den Seeteufel von der Tageskarte, der sogar als „einer der besten seit langem“ geadelt wird.

Ebenfalls von der Tageskarte kommt das Entrecôte vom asturischen Bergrind mit Pfifferlingen, das nur auf Kritik bei der fast überall gleichen Gemüse-Kartoffel-Tagesbeilage stößt - mit einem Glas Primitivo eine runde Geschmacksgeschichte.

Ein leckeres Rinderfilet „Fileto di Manzo Alla Griglia“ vom Weidelandrind. Quelle: Bernd Gartenschläger

Weil Abende im Il Teatro genussreich sind, wurde diesmal gar pro Paar eine Flasche Vino genossen. Unser Kellner muss dies geahnt haben, brachte vorab bereits einen Weinkühler, ganz nach seiner charmanten Umsatz-Ansage. Mit einem „Olivers“ vom Weingut Pecorari, einem runden Pinot Grigio, der neun Monate im kleinen Holzfass gereift ist, hat sich ein Wein gefunden, der, bis auf das Rind, die richtige Besetzung für die Begleitung der verschiedenen Gerichte ist: eine große Bühne also auch für den Wein im Il Teatro.

Wertung Was uns gut gefiel: Gutes Essen und ebensolche Weine in entspannter, unkomplizierter Atmosphäre. Was uns weniger gut gefiel: Die immergleiche Tagesbeilage zu beinahe jedem Gericht ist langweilig.

Von Manuela Blisse