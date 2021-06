Potsdam

Kippen, Getränkebecher, Imbissreste . . . die Liste der unliebsamen Hinterlassenschaften in Potsdamer Parks und Grünanlagen ist so lang wie sie ärgerlich ist. Anlässlich des Unesco-Welterbetags haben die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten und die Stadt Potsdam daher zum Großreinemachen in der Potsdamer Welterbe-Landschaft aufgerufen.

Vier Orte mit Paten

Auftakt war am Freitagvormittag an der Alexander-Newski-Gedächtniskirche auf dem Kapellenberg. Außerdem gibt es am Wochenende Aufräumaktionen im Park Babelsberg, im Neuen Garten und auf dem Uferweg gegenüber der Freundschaftsinsel. Für jeden der vier Orte gibt es Paten, die sich einbringen.

Der Container füllte sich. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Die Welterbeparks und die Pufferzonen wurden zu stark genutzten Erholungsräumen in der Pandemie, was nicht nur positive Effekte brachte. Der mit der Schließung der Gastronomie erhöhte Trend zum ‚Take away‘ hatte auch Auswirkungen für Parks, Gärten und öffentliche Erholungsräume“, sagt Stiftungs-Generaldirektor Christoph Martin Vogtherr zu der Aktion, „dem wollen wir gemeinsam mit anderen Engagierten in diesem Jahr etwas entgegensetzen.“ Er griff am Kapellenberg ebenso beherzt zu wie Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) und viele Helfer.

2020: Jubiläums-Veranstaltung fiel wegen Corona aus

Den Welterbetag gibt es seit 2005 jährlich am ersten Sonntag im Juni. 2020 sollten das Schloss Cecilienhof und der Neue Garten zum Austragungsort werden – anlässlich der 30-jährigen Zugehörigkeit Potsdams zu den Welterbestätten und des 75. Jahrestags des Kriegsende. Wegen der Corona-Pandemie verlagerte die Unesco den Tag aber ins Internet.

Lageberatung mit Oberbürgermeister Mike Schubert (M.). Quelle: Bernd Gartenschläger

Dieses Jahr wurde in Potsdam ein anderes Format gewählt – die Aufräumaktion. Am 4., 5. und 6. Juni jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Um den an die Russische Kolonie Alexandrowka angrenzenden Kapellenberg werden sich die Touristiker der Marketinggesellschaft, der Stadt und vom Verein Potsdamer Guide kümmern. Treffpunkt an der Alexander-Newski-Kapelle.

Dem arglos weggeworfenen Müll am Uferweg neben der Neuen Fahrt zwischen Hauptbahnhof und der Holzbrücke rücken die Aktiven der Bürgerstiftung zu leibe. „Wir haben mit dem Potspresso – dem stadtweiten Pfandsystem – das Thema Müllvermeidung ganz oben auf der Agenda. Klar, dass wir auch das Umfeld im Auge haben“, sag Marie Luise Glahr vom Vorstand der Bürgerstiftung. Treffpunkt an der Holzbrücke über die Nuthe.

Im Babelsberger Park wird – freiwillig wie an jedem Wochenende – Jeanette Gruschke unterwegs sein: „Ich wohne direkt am Rande des Parks und betrachte den Park praktisch als die Erweiterung meines Gartens. Und wer will schon Müll in seinem Garten?“ Treffpunkt: Liegewiese neben dem Strandbad.

Im Neuen Garten helfen die Freiwilligen der lokalen Unicef-Gruppen. „Wir möchten mit unserer Mitwirkung ganz bewusst ein Zeichen setzen, unsere Umwelt zu schützen und für nachfolgende Generationen zu sichern“, erklärt Karin Szvska. Treffpunkt: Schwanenbrücke.

„Respekt vor dem Welterbe“

Auch der Kulturstadt Verein unterstützt das Anliegen. Dessen Vorsitzende Fides Mahrla bringt die Intention aller Akteure auf den Punkt: „Das Potsdamer Welterbe verdient Respekt, und wir tragen heute die Verantwortung dafür, dass auch kommende Generationen sich daran erfreuen können.“ Der Kulturstadt Verein unterstützt die Öffentlichkeitsarbeit der mehr als 40 Kulturerbenvereine, die sich um die Bewahrung eines Baudenkmals in Potsdam kümmern.

Müllsäcke, Handschuhe und Container für die Aufräumaktion stellt die Landeshauptstadt Potsdam zur Verfügung. Mitmachen ist erwünscht – nach Anmeldung per Mail an marketing@rathaus.potsdam.de, Stichwort: UNESCO-Tag 2021.

Von MAZonline/axe