Stern/Drewitz/Kirchsteigfeld

Der Südosten der Stadt beherbergt drei der jüngsten Stadtteile und Wohngebiete Potsdams. Der Älteste im Bunde ist der Stern, gefolgt von der Gartenstadt Drewitz und dem jüngsten, dem Kirchsteigfeld. Modernes Leben in Parknähe oder nur weit ab vom Schuss? Das sagen die Anwohner im Südosten.

Am Stern

Das Wohngebiet am Stern wurde zwischen 1970 und 1980 erbaut. Im Zentrum liegt der Johannes-Kepler-Platz, der mit Fördermitteln und Maßnahmen zu einem kleinen Zentrum und Verkehrsknotenpunkt für Bus und Tram ausgebaut wurde. Das große Einkaufszentrum Stern-Center sowie die Nuthestraße im Süden trennen den Stern von Drewitz.

Grigory Telenkov (31): „Der Stern erinnert mich an Moskau“

Grigory Telenkov wohnt noch nicht lange am Johannes-Kepler-Platz. Aber es erinnert ihn an seine Heimat. Quelle: Yunus Gündüz

„Ich lebe noch nicht lange am Stern, und zwar etwas weniger als einen Monat. Ich finde es sehr gemütlich hier, denn es erinnert mich an meine Heimatstadt Moskau. Unter anderem weil es am Stern so viele Pflastersteine gibt und die Gebäude auch mal höher sind als fünf Stockwerke. Die Einkaufsmöglichkeiten sind außerdem super. Generell die Infrastruktur, denn am Johannes-Kepler-Platz ist man gut an alles angebunden und man kann vieles gut erreichen. Auch die Nähe zu Berlin und den Flughäfen gefällt mir. Es geht zwar immer besser, aber mir persönlich fehlt konkret nichts.“

Alfons Maslonka (82): „Mir gefällt es hier sehr gut“

Der 82-Jährige ist sehr zufrieden über seine Wohnung Am Stern. Quelle: Naomi Gyapong

„Ich wohne schon seit über 40 Jahren Am Stern. Mir gefällt die Umgebung sehr gut, besonders der Johannes-Kepler-Platz.“

Iris Pasche (59): „Ich bin sehr zufrieden Am Stern“

Iris Pasche freut sich über nette Nachbarn Quelle: Naomi Gyapong

„Ich wohne schon sehr lange in der Gegend. Zwischendurch habe ich woanders gewohnt, aber jetzt bin ich schon seit sieben Jahren wieder hier Am Stern. Mir gefällt besonders, dass wir hier so gut erschlossen sind. Wir haben gute Einkaufsmöglichkeiten und auch der Kepler-Platz ist schön angelegt. Da kann man sich gut hinsetzen und eine Ruhepause machen. Außerdem ist die Ärzteversorgung hervorragend. Zusätzlich haben wir hier glücklicherweise sehr nette Nachbarn. Was mir nicht so gut gefällt ist, dass die Lilienthalstraße schlecht gebaut und daher der Straßenverkehr sehr laut ist. Ich hoffe, dass die Straße bald gemacht wird. Ansonsten ist es sehr angenehm, hier zu wohnen, ich bin sehr zufrieden.“

Kirchsteigfeld

Der Stadtteil mit circa 7500 Einwohnern ist das jüngste Wohngebiet Potsdams. Erbaut zwischen 1993 und 1996 liegt das Kirchsteigfeld zwischen Drewitz im Westen und der A115 im Osten. Das Wohngebiet zählt zu den größten Wohnungsbauvorhaben in den neuen Bundesländern.

Benny Berger (40): „Die Parkplatzsituation am Kirchsteigfeld ist eine Katastrophe“

Benny Berger gefällt die ruhige Wohnlage, aber die mangelnde Pflege der Wohnsiedlung und die Parkplatzsituation machen ihm zu schaffen. Quelle: Yunus Gündüz

„Ich lebe hier seit neun Jahren und mir gefällt die ruhige Wohnsituation. Ein bisschen mehr Pflege für das Wohngebiet wäre allerdings schön. Mit den geplanten Bauvorhaben habe ich die Hoffnung, dass sich ringsherum hier alles positiver entwickelt. Wünschen würde ich mir allerdings, dass sich die Parkplatzsituation im gesamten Wohngebiet verbessert, denn das ist hier eine Katastrophe. Begrüßen würde ich es auch, wenn es hier mehr soziale Angebote geben würde vor allem dann, wenn hier in Zukunft immer mehr Wohnungen gefördert werden sollen.“

Gudrun Larsen (67): „Die Vermüllung im Kirchsteigfeld hat zugenommen“

Gudrun Larsen berichtet über Vermüllung Quelle: Naomi Gyapong

„Ich lebe seit einigen Jahren hier. Mir gefällt das Umfeld ganz gut, ich finde man kann hier recht schön wohnen. Was mir allerdings überhaupt nicht gefällt ist die zunehmende Vermüllung. Vor allem in letzter Zeit hat das stark zugenommen. Viele Bewohner entsorgen hier ihren Sperrmüll. Dieser liegt dann teilweise sehr lange hier in der Gegend rum. Das stört mich sehr.“

Drewitz

Südlich der Nuthestraße liegt die Gartenstadt Drewitz. Erbaut Ende der 1980er, ist Drewitz auf dem Weg der erste emissionsfreie Stadtteil Potsdams zu werden. Drewitz hat einen historischen Ursprung – das ehemalige Dorf Drewitz gehört, mit Erwähnungen aus dem Jahr 1228, zu den ältesten im Gebiet.

Luise Sasse (24): „Abends fühle ich mich in Drewitz nicht wohl“

Luise Sasse möchte nicht ewig in Drewitz wohnen Quelle: Naomi Gyapong

„Ich bin vor vier Jahren zusammen mit meinem Freund für mein Studium hergezogen. Mir gefällt, wie es mittlerweile auf der Hauptstraße aussieht, das viele Grün. Auch die Verkehrsanbindung und die Einkaufssituation sind in Ordnung. Nicht so schön sieht es allerdings hinter den Ärztehäusern aus, generell könnten die Häuser auf Vordermann gebracht werden. Außerdem ist mir aufgefallen, dass hier viele Arbeitslose wohnen, ich habe schon oft komische Situationen, wie zum Beispiel Streitigkeiten auf der Straße, gesehen. Oft sind auch Kinder involviert, da wurde dann rumgebrüllt. Abends fühle ich mich hier allein nicht wohl – ewig will ich hier nicht wohnen. Nach meinem Studium soll es woanders hingehen.“

Von Naomi Gyapong und Yunus Gündüz