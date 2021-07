Groß Glienicke

Der Ortsbeirat von Groß Glienicke ruft für Montag zu einem verspäteten Frühjahrsputz auf. Mit der Müllsammelaktion an der Badewiese und dem anliegenden Uferweg soll von 8 bis 9 Uhr auf die alljährlichen Müllprobleme während der Badesaison aufmerksam gemacht werden, sagt Ortsvorsteher Winfried Sträter (Groß Glienicker Forum).

„Plastik weht über den Strand“

Entlang des Uferwegs an der Badewiese quelle „immer wieder der Müll aus allen Abfallkörben und den zusätzlich aufgestellten Mülltonnen über“, heißt es in dem vom Ortsvorsteher und der Potsdamer Uferbeauftragten Elisabeth Hartleb unterzeichneten Aufruf: „Plastiktüten wehen über den Sandstrand, Plastikbecher und Trinkflaschen liegen im Wald herum.“

Das Müllproblem sei „nicht so einfach zu lösen, solange so viel Verpackungsmüll produziert und verkauft“ werde: „Doch wir wollen ein Zeichen setzen und rufen auf zu einer sommerlichen Müllsammelaktion auf der Badewiese, am Badestrand und auf dem Uferweg im Umfeld der Badewiese.“

Der gemeinsame Frühjahrsputz, der in diesem Jahr wegen des Corona-Lockdowns zunächst ausgesetzt werden musste, hat in Groß Glienicke eine lange Tradition.

Frühjahrsputz gegen den Straßenstrich

So gab es im März 2004 kurz nach der Eingemeindung einen solchen Einsatz, damit die Badewiese „gesäubert in die neue Saison gehen“ könne, wie es damals hieß. 2005 und 2006 wurde der Gutspark geputzt, 2014 das verwilderte Gelände des Alexanderhauses.

Eine zusätzliche ordnungspolitische Dimension bekam der Groß Glienicker Frühjahrsputz 2018, als am Ortseingang der Landesstraße 20 aufgeräumt wurde, um auf den Straßenstrich „aufmerksam zu machen“.

Man habe den Eingang zur Döberitzer Heide „bewusst ausgewählt“, hieß es in der Einladung. Geputzt wurde damals aber zeitgleich auch im Umfeld des Begegnungshauses und am Uferweg geputzt werden

Von Volker Oelschläger