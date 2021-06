Mukoviszidose: Lauf-Event mit Fußballstar in Potsdam bringt 20.000 Euro Spenden 

Potsdam

20.000 Euro haben die Teilnehmer der Muko-Freundschaftslaufwochen seit dem 30. Mai bis zum Sonntag erlaufen. Bereits zum 18. Mal veranstaltete der Mukoviszidose Landesverband Berlin-Brandenburg das Sportereignis zu Gunsten Betroffener und ihrer Angehörigen.

Anstatt wie früher gemeinsam bei einer sportlichen Feier im Potsdamer Lustgarten sind die Teilnehmer wegen der Pandemie in den vergangenen 20 Tagen individuell gelaufen. So wie Angelina Pekar aus Rangsdorf. Die junge Frau ist gemeinsam mit ihrem Freund seit drei Jahren dabei, weil sie etwas für den guten Zweck tun wollen. In diesem Jahr war ihr Anteil zwar etwas geringer, da sie schwanger ist. Aber 70 Kilometer ist sie in vielen kleinen Etappen dennoch „spaziert“.

Schwangere Läuferin spaziert 70 Kilometer weit

Pekar gehört dem Team „Blümchen“ an, benannt nach Vorstandsmitglied Sandra Blume. 267 Mitglieder hat das Team. Ihr Hauptsponsor ist die Gierke Baugesellschaft aus Berlin. Geschäftsführer Marc Jacobs ist nicht nur Geldgeber. Er engagiert sich auch in der Verbandsarbeit. Am Sonntag war er zum Beispiel für den coronakonformen Einlass am Sportplatz Sandscholle in Babelsberg zuständig.

Dort gab es bei 33 Grad im Schatten als Dankeschön eine kleine Abschlussveranstaltung für Läufer, Sponsoren und Gäste. Verbandsvorsitzender Dirk Seifert und die Schirmherrin des Verbandes, die SPD-Bundestagsabgeordnete Sylvia Lehmann, freuten sich über das gute Ergebnis trotz Pandemie. „Mit der Summe können wir ein halbes Jahr Verbandsarbeit bestreiten“, erzählt Seifert.

Geld für Therapien und Beratungen von Mukoviszidose-Betroffenen

Das heißt, das Geld fließt etwa in mobile Physiotherapie, Fahrten zur Ostsee für Mukoviszidose-Betroffene und ihre Angehörigen, den Unterstützungsfonds für Notlagen und die kostenfreie psychosoziale und sozialrechtliche Beratung. Für Seifert, dessen Sohn Mukoviszidose hat, geht es bei der Aktion aber nicht nur um das Finanzielle. „Das jährliche Treffen, die Gespräche mit Betroffenen und Angehörigen, all das tut mir und allen anderen gut“, bekennt er.

550 Läufer haben zu dem Ergebnis beitragen. Sie kommen nicht nur aus Berlin und Brandenburg. Auf der Insel Norderney hat eine Teilnehmerin, die selbst von Mukoviszidose betroffen ist, ihren Beitrag mit dem Pferd erritten. Seifert lobt die Sponsoren, die dem Verband seit Jahren die Treue halten. Zwölf größere wie das Maschinenbauunternehmen MTU aus Ludwigsfelde gehören ebenso dazu wie viele kleinere. Die Sponsoren sorgten auch für die gut bestückte Tombola. Als Hauptpreis gab es ein Fahrrad zu gewinnen.

U21-Nationalspieler Lennart Czyborra als Unterstützer

Eine ständige Aufgabe sehen die Vorstandsmitglieder darin, die unheilbare Erbkrankheit in der Öffentlichkeit bekannter zu machen. So hat Sandra Blume den diesjährigen Botschafter, den U21-Nationalteam-Fußballer Lennart Czyborra, der beim vom FC Genua unter Vertrag ist, gewinnen können. „Ich kannte die Krankheit nicht“, bekennt der gebürtige Brandenburger aus Wandlitz. Aber Blume habe ihn überzeugt, mitzumachen und für die digitale Laufvariante unter dem Motto „Wir laufen gemeinsam getrennt!“, zu werben und selbst zu spenden.

