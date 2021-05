Museen, Schlösser und Kultur: Was am Pfingst-Wochenende in Potsdam geöffnet ist

Potsdam

Die Potsdamer Museen stehen Besuchern seit Freitag wieder offen. Auch hier muss der Besucherstrom beschränkt und gelenkt werden, es herrscht Masken-, aber keine Testpflicht. Allerorten sollten Tickets am besten vorher online gebucht werden.

Schlösser und Museen öffnen

Wer die eigene Wohnung nach monatelangem Lockdown nicht mehr sehen kann, ist vielleicht in den Potsdamer Schlössern richtig aufgehoben. Das Schloss Sanssouci und das Besucherzentrum an der Historischen Mühle sowie das Schloss Cecilienhof mit der Ausstellung „Potsdamer Konferenz 1945 – Die Neuordnung der Welt“ sind wieder für Besucher zugänglich. Am gleichen Tag öffnet auch das Belvedere Pfingstberg seine Pforten.

Das Museum Fluxus+ in der Schiffbauergasse hat ab Freitag geöffnet, die aktuelle Fluxus Studi-Ausstellung wartet auf die Freunde moderner Kunst. Die MAZ hat vorab schon einen Blick auf die Ausstellung werfen können. Maximal 63 Gäste dürfen auf einmal in das Museum. Tickets können über den Vorverkauf reserviert werden. Pfingstmontag hat das Museum geschlossen.

Rembrandt wartet schon seit März auf Kunstinteressierte, jetzt kann er im Museum Barberini wieder bestaunt werden. Die Schau soll am Pfingstsamstag wieder für Publikum geöffnet werden. Karten konnten bereits seit Donnerstag unter www.museum-barberini.de vorbestellt werden.

Das Urania-Planetarium Potsdam in der Gutenbergstraße will zu Pfingsten wieder öffnen. Angeboten werden eine Reise zu den Planeten für Kinder sowie ein Themenabend zum Mond und ein Blick in den Kosmos jenseits des Sonnensystems. Auch Führungen für Schulen und Kitas sind wieder buchbar. www.urania-planetarium.de, Tel. 0331/2702721

Im Kunsthaus Sans Titre stellen ab Samstag Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen der Evangelischen Grundschule Potsdam Fotoarbeiten aus. Der Besuch der Galerie im Kunsthaus Sans Titre ist täglich, auch zu Pfingsten, zwischen 14 und 18 Uhr sowie nach Anmeldung möglich. Die Zahl der Besucher im Kunsthaus in der Französischen Straße ist auf 10 Personen begrenzt.

Der Kunstraum Potsdam in der Schiffbauergasse hat geöffnet. In ihrer Ausstellung wird Lou Hoyers neuestes Stück, die Oper Der gerechte Winkel uraufgeführt und zusammen mit einer Serie von neuen Zeichnungen präsentiert. Bis einschließlich Montag ist 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch das Kunsthaus Potsdam im Ulanenweg ist wieder da. Die Ausstellung ist jeweils von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 23. Mai 2021, zur Finissage der Ausstellung Christian Schwarzwald Polygraph sogar vom 12 bis 19 Uhr.

Nicht geöffnet haben an diesem Wochenende das Filmmuseum – es öffnet am 25. Mai, das Potsdam Museum und das Naturkundemuseum.

Von Saskia Kirf und Hajo von Cölln