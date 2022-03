Potsdam

Der Umgang mit nackter Haut in der Kunst beschäftigt die Ausstellung „Touch me“ im Potsdamer Kunstraum, im Haus der Preußisch-Brandenburgischen Geschichte geht es um die Zukunft Brandenburgs, in der Berlinische Galerie um Mode und das Technikmuseum fragt nach den Ursachen der Raserei im Straßenverkehr. Die Ausstellungslandschaft in Brandenburg und Berlin hat einiges zu bieten.

Impressionismus und Fotografie

Blick in die Fotografie-Ausstellung im Museum Barberini in Potsdam. Quelle: Julius Frick

Mit dem Aufkommen der Fotografie veränderte sich die Malerei. Der Impressionismus war eine erste Reaktion. Es ging nicht mehr darum die Realität einfach abzubilden, sondern um den Prozess der Wahrnehmung. Licht, Schatten, Bewegung und der flüchtige Augenblick waren bevorzugte Themen. Doch auch die Fotografie reagierte auf das, was in der Malerei geschah. Das Museum Barberini in Potsdam zeigt erstmals eine Fotografie-Schau und legt die Bezüge zwischen Fototechnik und der Malerei des Impressionismus frei.

Eine neue Kunst. Photographie und Impressionismus. Museum Barberini, Potsdam, Alter Markt , täglich, außer Di, 10-19 Uhr, 12. Februar bis 8. Mai. www.museum-barberini.de

Akte im Kunstraum Potsdam

Blick in die Ausstellung „Touch me“ im Kunstraum Potsdam. Quelle: Julius Frick

Nach zwei Jahren „social Distancing“ kommt diese Ausstellung gerade recht. „Touch me“ heißt die Schau im Potsdamer Kunstraum. Ein Ruf nach Nähe und Zärtlichkeit. Doch wo wird Nähe übergriffig? Wann kippt der Anblick eines nackten Körpers in Pornografie? Und wo ist er einfach nur verführerisch schön? Die Grenzen sind fließend. Die Ausstellung „Touch me“ weißt nicht nur darauf hin, sondern will zugleich den Blick weiten – weg von der traditionell männlichen Perspektive in der abendländischen Kunstgeschichte. Zu sehen sind Akte, die sich häufig den gängigen Schönheitsklischees verweigern. Die rund 100 gezeigten Arbeiten stammen alle aus der finnischen Mietinnen Collection.

Touch me. Nudes from the Miettinnen Collection. Kunstraum Potsdam, Schiffbauergasse 4c, tgl. 13-18 Uhr, bis 20. März. kunstraumpotsdam.de

Die Brücke und der Kolonialismus

Ernst Ludwig Kirchners Gemälde „Frauen im Bade“ in der Ausstellung „Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext“ im Brücke-Museum in Berlin-Dahlem. Quelle: Fabian Sommer/dpa

Sie stemmten sich gegen die bürgerliche Spießigkeit und suchten das Ursprüngliche, Reine in der Exotik der Fremde. Und doch waren sie Kinder des Kolonialismus. Das Brücke-Museum in Berlin-Dahlem untersucht, inwieweit Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Max Pechstein, Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff, und damit tonangebende Vertreter des deutschen Expressionismus, in diese rassistische Ausbeutungsmaschinerie der bürgerlichen Gesellschaft verstrickt waren. Die Ausstellung „Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext“ eröffnet einen neuen Blick auf ihre Arbeiten und damit auf das Selbstverständnis der Moderne. Ergänzt wird die Schau durch die Kommentare zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus den ehemaligen Kolonien im benachbarten Kunsthaus Dahlem.

Whose Expression? Die Künstler der Brücke im kolonialen Kontext. Brücke-Museum Berlin, Bussardsteig 9

Transition Exhibition. Eine kritische Befragung des kolonialen Erbes der Sammlung von Karl Schmidt-Rottluff, Kunsthaus Dahlem, Käuzchensteig 8, Mi-Mo, 11-17 Uhr, bis 20. März. www.bruecke-museum.de und kunsthaus-dahlem.de

Mode in der Kunst

Westberlin Ende der 70er-Jahre: Rolf von Bergmann, Run-a-Ways (Serientitel) Quelle: Anja Elisabeth WitteAnja Elisabeth Witte/VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Eine opulente Schau in der Berlinischen Galerie. Sie erzählt die Geschichte der Mode und des jeweils damit verbundenen Lebensgefühls von 1900 bis heute. Rund 270 Werke von etwa 70 Künstlerinnen und Künstlern sind unter dem Ausstellungstitel „Modebilder – Kunstkleider“ zu sehen. Darunter sind vereinzelt Textilien, gezeigt werden aber vor allem Fotografien, Gemälde und einige Videoinstallationen: Von den ersten Reformkleidern, mit denen sich die Konzertsängerin Anna Muthesius gegen die luftabwürgende Damenbekleidung ihrer Zeit wehrte, über den Schick der Nachkriegszeit bis zum Undergroundstyle der DDR und den wilden Experimenten in Westberlin.

Modebilder – Kunstkleider. Fotografie, Malerei und Mode 1900 bis heute. Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124-128, Mi-Mo, 10-18 Uhr, bis 30. Mai. www.berlinischegalerie.de

Blicke in Brandenburgs Zukunft

Blick in die Zukunft. Brille, die im Home-Office die Konzentration auf die Arbeit erleichtern soll. Quelle: Detlev Scheerbarth

Es ist keine Ausstellung im klassischen Sinne – eher ein „Diskursraum“, wie der Geschäftsführer der Brandenburgischen Gesellschaft für Kultur und Geschichte, Kurt Winkler, es nennt. „Morgen in Brandenburg“ ist eher so etwas wie eine Messe, auf der rund 30 zivilgesellschaftliche Organisationen des Landes Denkanstöße geben, wie Brandenburg in der Zukunft aussehen könnte. Darunter sind hippe Initiativen wie der Coworking-Space Coconat in Bad Belzig, gestandene Einrichtungen wie die Arbeitsgemeinschaft Historische Stadtkerne oder Wissenschaftsinstitutionen wie das Geoforschungszentrum Potsdam. Viele der Stationen sind interaktiv konzipiert. Man kann also auch mitdiskutieren.

Morgen in Brandenburg. Werkstatt der Zukünfte. Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte, Am Neuen Markt 9 in Potsdam. Di-So, 11-18 Uhr, Do bis 20 Uhr, bis 5. Juni. www.morgeninbrandenburg.de

Der Wahnsinn am Steuer

Der Jeep von Michael Warshitsky, der am 01.Februar 2016 als Opfer eines illegalen Autorennens auf dem Berliner Kudamm starb. Gezeigt in der Ausstellung „Wahnsinn – Illegale Autorennen“ im Deutschen Technikmuseum. Quelle: stefan zeitz via www.imago-images.de

Woher kommt der Tempo-Rausch? Aus welchen Gründen veranstalten erwachsene Menschen illegale Autorennen? Die Ausstellung „Wahnsinn – Illegale Autorennen“ im Deutschen Technikmuseum in Berlin-Kreuzberg fragt nach den gesellschaftlichen Ursachen der Raserei am Steuer. Im Zentrum der Schau steht das Wrack des Opfers der sogenannten Kuhdamm-Raser, die später wegen Mordes verurteilt wurden. Daneben werden wirkmächtige Leitbilder, wie Männlichkeitsideale, Konkurrenzverständnisse und Hochleistungsideologien kritisch hinterfragt. Die Ausstellung entstand in Zusammenarbeit mit der Berliner Polizei.

Wahnsinn – Illegale Autorennen. Wie stoppen wir den Temporausch?, Deutsches Technikmuseum, Trebbiner Straße 9, Berlin, Di-Fr, 9-17.30 Uhr, Sa/So, 10-18Uhr, bis 3. Juli. technikmuseum.berlin

Alicja Kwades Daten-Striptease

Eine Skulptur in Form einer Doppelhelix fertigte Alicja Quade, indem sie Smartphones zu einem gigantischen virtuellen Datenberg auftürmt. Quelle: Jörg Carstensen

Am Ende wissen wir alles über die Künstlerin – und eigentlich nichts. Die Bildhauerin und Installationskünstlerin Alicja Kwade hat in der Berlinischen Galerie ihre gesamte DNA veröffentlicht. Insgesamt 314.000 Seiten. Mit einem Teil davon hat sie die Wände tapeziert. Aus einer Soundinstallation ertönt ihr Herzschlag in Echtzeit, egal wo sie sich gerade befindet. „In Abwesenheit“ lautet der Titel der Schau auch folgerichtig. Denn was präsentiert wird, ist ein Datenoverkill, der nichts über die Person der Künstlerin aussagt. Eine kritische Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, die die Frage aufwirft, was einen Menschen wirklich ausmacht.

Alicja Kwade: In Abwesenheit. Berlinische Galerie, Alte Jakobstr. 124-128, Berlin-Kreuzberg, Mi-Mo, 10-18 Uhr, bis 4. April 2022. www.berlinischegalerie.de

In Monets Bilderwelt

Umgeben von einem Bild Monets. Besucher der Ausstellung „Monets Garten - Ein immersives Ausstellungserlebnis“ in der Alten Münze in Berlin. Quelle: Jürgen Ritter via www.imago-images.de

Wer schon immer einmal in Monets Seerosenbildern baden wollte, ist hier richtig. „Monets Garten“ ist eine multimediale Inszenierung der Bilderwelt des großen Impressionisten. Zu Musik von Ravel oder Debussy werden die berühmtesten Gemälde Claude Monets in die Räume der Alten Münze in Berlin projiziert. Die Besucher sind umgeben von Licht und Farben. Nebenbei gibt es noch eine Einführung in Leben und Werk des Künstlers sowie in seine Maltechniken. Etwas kitschig ist das begehbare Modell von Monets Atelierhaus. Das wäre nicht notwendig gewesen, um die Besucher ins 19. Jahrhundert eintauchen zu lassen.

Monets Garten – ein immersives Ausstellungserlebnis. Alte Münze, Molkenmarkt 2, Berlin-Mitte, tgl. 10-21 Uhr, bis 20. April. www.monets-garten.de

Marx im Deutschen Historischen Museum

Marx-Büste im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Quelle: Emmanuele Contini via www.imago-images.de

Tot gesagt wurde er schon häufig. Aber fast mit jeder Krise steht er wieder auf. Karl Marx, der Theoretiker des Kapitalismus. Das Deutsche Historische Museum hat ihn nun eine Ausstellung gewidmet, die sich auf die Lebensumstände des deutschen Philosophen konzentriert. Zu sehen ist etwa, wie im Zeitalter der Industrialisierung Damenunterhosen maschinell hergestellt wurden aber auch die private Situation eines politisch Exilierten anhand historischer Gegenstände. Freilich geht es auch darum, was der Denker uns heute noch zu sagen hat.

Karl Marx und der Kapitalismus. Deutsches Historisches Museum, Unter den Linden 2, Berlin, Fr-Mi, 10-18 Uhr, Do 10-20 Uhr, bis 21. August. www.dhm.de

Von Mathias Richter