Innenstadt

Ein gutes Jahr war er der Hingucker im Hof des Museum Barberini, nun ist er weg. Ein echter Heuschober war im Februar 2020 zur großen Claude-Monet-Ausstellung aufgeschichtet worden. Es war vermutlich der meistfotografierte Heuhaufen des Landes.

Der Heuschober regte zu zahlreichen Selfies an

„Es gab unglaublich viele Selfies und Reaktionen auf den Heuschober. Die Besucher erzählten uns auch, wo überall sie so etwas schon gesehen“, sagt Andrea Schmidt, die Museumspädagogin des Barberini. Eigentlich hatte man sehr viel vor mit dieser großen Installation. Eine Party mit Gästen war angedacht, auch Malkurse an der frischen Luft sollte es geben. Die Teilnehmer hätten wie Monet „en plein air“ statt im Atelier gemalt. „Die Idee war, jede Jahreszeit mit dem Heuschober zu erleben“, so Schmidt.

Der Heuschober aus Stücken (München) im Hof des Museum Barberini. Quelle: privat

Das Heu stammte aus Stücken bei Michendorf, die Erbauer kamen aus Briesensee im Spreewald. Das Ergebnis sah aus wie aus dem Bilderbuch. Oder wie gemalt. Denn Claude Monet hatte die großen Heuhaufen mehrfach auf seinen Bildern verewigt.

Durch die Corona-Pandemie und die Schließung des Museums hatte vor allem die Tierwelt etwas von dem Heu. „Es haben sich einige Tiere eingenistet“, verrät Schmidt. Nicht nur Vögel, auch andere Arten, die sich in dem großen Heuhaufen Höhlen gebaut hatten. „Wir haben einige Spuren gefunden“, sagt die Pädagogin.

91 Säcke Heu sind zum Abtransport bereit. Quelle: Barberini

Nach über einem Jahr war der Heuschober unansehnlich und verwittert und grau geworden. Claude Monet hätte keine Freude mehr an ihm gehabt. „Bei Monet ging es immer um die Oberfläche, die Spiegelung“, erklärt Andrea Schmidt.

„Adieu Spreewald-Variante!“

Das Museum Barberini verabschiedete sich am Donnerstag auf Instagram von ihrem Schober: „Adieu Spreewald-Variante!“ hieß es. Das dazugehörige Bild zeigt, wie das Michendorfer Heu in Big-Bags verpackt zum Abtransport bereit steht. 91 Säcke wurden es am Ende, die nun in einer Biogasanlage in Energie verwandelt werden. „Das passt, denn Kunst hat ja auch Kraft und Energie“, kommentiert die Museumspädagogin Andrea Schmidt dieses Schicksal des Heuschobers.

Mit einem Kran wurden die Säcke schließlich auf dem Alten Markt verladen. Quelle: Museum Barberini

Ob für die nächste Ausstellung über Rembrandts Orientbilder oder russische Impressionisten wieder eine solche Installation geplant ist, ist noch nicht geklärt. In den Sinn kommen Dattel und Zeder, Sand und Schnee oder das Häuschen der Hexe Baba Yaga auf dem Hühnerbein.

Von Peter Degener