Wer Hasso Plattners Sammlungsbilder aus dem Museum Barberini trotz des Lockdowns nicht verpassen will, kann sich sie sich online in aller Ausführlichkeit betrachten. Das Museum erweitert ab dem 9. November sein digitales Programm um die Präsentation Impressionismus.

Während der Schließzeit bis zum 30. November 2020 erweitert das Museum Barberini sein digitales Programm rund um die Präsentation Impressionismus. Die Sammlung Hasso Plattner: Neben dem Barberini Prolog, 360°-Touren, gefilmten Rundgängen und Experteninterviews bietet das Museum ab dem 9. November mit Live Touren und Live Talks ein im deutschsprachigen Museumsbereich einzigartiges digitales Erlebnis.

Die neue Schau „Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde“, die am Wochenende hätte eröffnet werden sollen, wird auf den Dezember verschoben, kündigte das Barberini am Freitag an. Die Schau, die sich der bislang kaum erforschten Rezeption französischer Lichtmalerei in Russland widmet, zeigt anhand von über 80 Werken – von Ilja Repin bis Kasimir Malewitsch – die Internationalität der Bildsprache um 1900.

Führer zu Monet , Renoir und Cross

Während der Schließzeit wird täglich die „ Barberini Live Tour“ online angeboten. Mit einem erfahrenen Führer des Museums entdecken die Besucher in einer Zoom-Konferenz die mehr als 100 Meisterwerke von Claude Monet, Auguste Renoir, Berthe Morisot, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Henri-Edmond Cross, Paul Signac und weiteren Malern des Impressionismus und Postimpressionismus.

Die Ausstellungsräume sind in einer Rund-um-Ansicht zu sehen, Gemälde können herangezoomt werden, es gibt Informationen zu Maltechniken und Künstlerbiografien. Das Online-Format kann weiterhin von Gruppen und nun auch von Schulen und Kindergärten gebucht werden.

Das sind die Barberini-Online-Angebote Diese Online-Angebote des Museums Barberini über die Plattform Zoom führen zu den Impressionisten: Live Tour: ab 9. November täglich, 17 Uhr, Dauer: 50 Minuten, 3 Euro; Familien-Tour: sonntags, 15 Uhr, Dauer: 50 Minuten, 3 Euro; Gruppen-Tour: Dauer: 50 Minuten, 50 Euro pro Gruppe, 30 Euro für Schulen und Kindergärten; Barberini Live Talk: Online-Vortrag mit Kuratoren, Restauratoren oder Guides, mittwochs, 18.30 Uhr, Dauer: 45 Minuten, Preis 5 Euro.

„Die Resonanz auf die Barberini Live Tour, bisher nur für Gruppenbuchungen, war enorm“, sagt Direktorin Ortrud Westheider, „wir hatten Teilnehmer aus ganz Deutschland, aus Frankreich, Italien, sogar aus Japan und Südafrika. Zwar könne virtuelle Führung das Erlebnis des Originals nicht ersetzen, aber, so die Museumschefin, „die Live Tour ist ein wunderbares Online-Gemeinschaftserlebnis für alle Impressionismus-Fans“.

Zoom-Vorträge mit Kuratoren

Jeden Mittwoch bietet das Museum Barberini zusätzlich Zoom-Vorträge zu besonderen Aspekten der Sammlung Hasso Plattner an, teilt das Museum weiter mit. Beim „ Barberini Live Talk“ berichten Kuratoren, Restauratoren und Guides des Museums von ihrer Arbeit, ermöglichen Blicke hinter die Kulissen und eröffnen neue Perspektiven auf die Kunstwerke des französischen Impressionismus.

Alle digitalen Angebote finden sich auf der Website des Museums, die umfangreich überarbeitet worden ist.

