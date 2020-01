Museum Barberini bleibt Besuchermagnet

Potsdam

Das Museum Barberini in Potsdam bleibt ein Besuchermagnet. Nach Angaben des von der Hasso-Plattner-Stiftung betriebenen Museums strömten im vergangenen Jahr rund 390.000 Kunstinteressierte zu den Ausstellungen am Alten Markt in Potsdam. Nur das Eröffnungsjahr 2017 war noch besser. Damals kamen insgesamt rund eine halbe Million Besucher.

Erfolgreich auch die aktuelle Schau „Van Gogh. Stillleben“. Am Freitag empfing das Museum den 100.000 Besucher der Ende Oktober eröffneten Schau, in der 27 Gemälde des niederländischen Maler-Genies aus allen Schaffensperioden zu sehen sind. Die Ausstellung geht noch bis zum 2. Februar. Der Andrang hält offenbar unvermindert an. „Wir empfehlen allen, die die Schau unbedingt noch sehen wollen, vorab online Karten zu reservieren“, so Museumsdirektorin Ortrund Westheider.

Die meisten Besucher zog im vergangenen Jahr die Ausstellung „Picasso. Das späte Werk“an. Zu der Schau im Frühjahr kamen allein 168.000 Kunstinteressierte. Für 2020 sind drei Ausstellungen geplant: Ende Februar öffnet eine Monet-Schau, im Juni zeigt das Barberini Rembrandt und im November widmet sich das Haus dem russischen Impressionismus.

Von Mathias Richter