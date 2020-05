Eröffnung nach Corona-Pause: So regelt das Museum Barberini den Sicherheitsabstand

Potsdam

„Orte“ lautet der Untertitel der grandiosen Claude-Monet-Ausstellung in Potsdam. In den letzten acht Wochen war das Museum Barberini aber ein Unort. Wegen der Corona-Viren dösten die Leihgaben in abgedunkelten Räumen vor sich hin, ohne dass sie ein Mensch zu Gesicht bekam. Gerade für luftige, sonnendurchflutete Landschaftsimpressionen die Höchststrafe.

„Es hat uns in der Seele wehgetan, die Bilder nicht zeigen zu dürfen“, sagt Dorothee Entrup. Normalerweise ist sie für die pädagogische Vermittlung zuständig, doch nun war es ihre Aufgabe, die Wiedereröffnung der Monet-Retrospektive vorzubereiten. Ab Mittwoch (6. Mai) sind die Gemälde wieder zugänglich. Doch unter welchen Bedingungen?

Aufsteller in der Eingangshalle. Quelle: Detlev Scheerbarth

Rote Aufsteller empfangen den Besucher in der repräsentativen Säulenhalle. Kein Stilbruch, denn der hauseigene Grafiker wurde mit der grafischen Umsetzung eines Leitsystems betraut. Es soll den Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen den Besuchern sichern. Damit sich in den beiden Treppenhäusern niemand begegnet, wurde das östliche zum Aufgang und das westliche zum Abgang erklärt. In die beiden Fahrstuhlkabinen dürfen nur zwei bzw. vier Personen eintreten.

„Am Tag können wir nur 800 Gäste einlassen. Sonst waren es drei Mal so viel, also 2400 plus Jahreskarten-Inhaber. Denen müssen wir leider vorerst den spontanen Besuch verwehren. Deren Karte wird dafür aber um ein Vierteljahr verlängert“, erklärt Dorothee Entrup.

Ein Bild aus besseren Tagen. Künftig macht es keinen Sinn mehr, sich vor dem Museum Barberini anzustellen. Ein beschränktes Kartenkontingent wird nur noch online verkauft. Quelle: Rainer Schüler

Die Herausforderung besteht darin, Kontakte zu vermeiden. Deshalb wird es keine Audioguides geben. Wer aber die Barberini-App auf seinem Handy installiert, kann den Service wie bisher kostenlos in Anspruch nehmen. Am Ticketschalter werden keine Eintrittskarten verkauft, sondern nur Masken, falls es Besucher gibt, die keine dabei haben. Wer die Ausstellung sehen möchte, kann nur online ein Zwei-Stunden-Fenster buchen.

Das aber ist gar nicht so einfach. Am 4. Mai brach der Webshop wegen Überlastung zusammen. „Wir bieten nur Tickets für die nächsten zehn Tage an, denn wir wissen ja nicht, ob die Infektionen wieder zunehmen und wir noch einmal schließen müssen“, erklärt Frau Entrup. Und sie deutet an, was es für eine Heidenarbeit war, die vielen tausend Tickets zu stornieren. Denn Monet war ein Selbstläufer und schon über Wochen vorverkauft.

Barberini ging mit gutem Beispiel voran

Wirtschaftliches Denken ist für das Barberini kein Handlungsmaßstab. Die private Stiftung ging allen staatlichen Einrichtungen sogar mit gutem Beispiel voran und machte das Museum bereits am 12. März dicht. „ Hasso Plattner hat die sofortige Schließung per Telefon verfügt“, verrät die angestellte Kunsthistorikerin, „als er in Kalifornien von der Gefährlichkeit des Virus hörte. Wir haben eine Fürsorgepflicht für und wollten kein Infektionsherd werden.“

Stifter Hasso Plattner in der Ausstellung vor einem Seerosen-Bild von Monet. Quelle: Bernd Gartenschläger

42 000 Besucher zählte die Monet-Schau nach nur 15 Öffnungstagen. Mitunter standen die Besucher in so dichten Trauben vor den Bildern, dass ein Ischgl-Effekt in der Luft lag. Anfang März wurde der österreichische Winterkurort aber noch nicht mit Corona assoziiert.

Schwimmende Seerosen und Sonnenuntergänge, Pappelalleen und südfranzösische Bauerngärten, flirrende Hitze über Kornfeldern und vernebelte Themse-Brücken müssen künftig also nicht aus einem Pulk heraus betrachtet werden. Die Zwiesprache mit ihnen kann ganz intim erfolgen. Mit einem ausgeprägtem Feingefühl für Eleganz wurden dezente Richtungspfeile und dekorative schwarze Punkte auf das Eichenparkett geklebt. Es sind mögliche Standpunkte. Beim Rundgang und beim Verweilen sollen sie an das Gebot der Rücksichtnahme und physischen Distanz erinnern.

Ein solches Menschengewimmel wie hier bei der Vernissage soll verhindert werden. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Da wir nicht mit Touristen rechnen, öffnen wir vor allem für das heimische Publikum. Potsdamer, Brandenburger und Berliner dürften eine gute Chance haben, ein Ticket zu ergattern“, meint Dorothee Entrup. Ihrem Haus ist etwas fast Unmögliches gelungen. So gut wie alle 80 Leihgeber konnten überredet werden, ihre Schätze über den 1. Juni hinaus bis zum 19. Juli in Potsdam zu belassen. Die Monet-Ausstellung wurde also um acht Wochen verlängert. Die eigentlich geplante Rembrandt-Schau wurde dafür ins nächste Jahr geschoben.

Nächste Wiedereröffnung im September

Nach einer Schließzeit wird das Barberini am 4. September dann noch einmal wiedereröffnet. Dann präsentiert Museumsstifter Hasso Plattner mehr als 100 Werke seiner Impressionisten-Sammlung in sieben Räumen als Dauerausstellung. Die Moskauer Tretjakow-Galerie soll dann vom 7. November bis 28. Februar 2021 in den restlichen Räumen zeigen, wie die Franzosen auch russische Künstler inspiriert haben, das Licht und flüchtige Momente einzufangen. Ein Fest für die Augen, egal ob mit oder ohne Atemschutzmaske.

Von Karim Saab