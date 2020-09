Potsdam

Das Musée d’Orsay, das MoMa in New York und nun auch das Museum Barberini in Potsdam: Der Kunsttempel des Mäzens und Sammlers Hasso Plattner ist von nun an neben den großen Museen der Welt auf der Internetplattform „Google Arts & Culture“ vertreten. Das teilte das Museum Barberini am Montagabend in Potsdam mit.

Damit ist das Barberini künftig nicht nur über seine eigene Website im Internet präsent, sondern kann auch über „ Google Arts & Culture“ abgerufen werden. Dort befinden sich aktuell Links zur Impressionisten-Sammlung von Hasso Plattner, zu der bis Juli gezeigten Ausstellung „Monet. Orte“, sowie zur Online-Ausstellung „Vom Palais zum Museum“, in der die 250-jährige Geschichte vom friderizianischen Palast bis zum Kunstmuseum erzählt wird.

„Wir freuen uns sehr auf die digitale Präsentation der Impressionismus-Sammlung auf Google Arts & Culture“, sagte Museumsdirektorin Ortrud Westheider am Montag in Potsdam. Neben der digitalen Sammlungsübersicht und den Online-Ausstellungen zur Geschichte des Hauses und den Orten, wo Monets Werke entstanden sind, sollen in den kommenden Jahren weitere Themen digital aufbereitet werden, kündigte Westheider an.

Das 2017 eröffnete Museum Barberini zeigt seit Jahren hochkarätige Ausstellungen und wird von dem SAP-Gründer Hasso Plattner finanziert. Google Arts & Culture gibt es seit 2011. Auf der Plattform können weltbekannte Kunstsammlungen kostenlos erkundet werden. Derzeit sind dort 2000 Einrichtungen aus 84 Ländern vertreten.

Von Mathias Richter