Potsdam

Das Werk zeigt eindeutig ein Schaf. Oder doch nicht? Philipp John muss lachen. „Ja, das könnte ein Schaf sein“, sagt er. „Aber das Werk heißt ’Rapsänger mit Freundin und Flasche’, und auch das kann man darin finden.“ Der Kunsthistoriker ist der Kurator der Dauerausstellung im Museum Fluxus+, er muss es wissen. Am Freitag öffnet Potsdams erstes Museum für zeitgenössische Kunst nach der Corona-Pause wieder – unter neuen Vorzeichen.

„Wir haben die Schließzeit genutzt, um unsere Ausstellung neu auszurichten“, sagt Philipp John. Die mehr als 700 Werke umfassende Schau wurde umgruppiert und neu gehängt, sie zeigt nun nach Künstlern sortierte Räume statt thematisch ausgerichteter Bereiche. Und sie hält viel Entdeckenswertes bereit, in jeder Ecke finden sich hier wahre Schätze für Kunstkenner und -laien gleichermaßen.

Anzeige

Happening statt Häppchen

Das liegt auch an der Kunstrichtung selbst. Ein Erklärungsversuch: „Die Fluxus-Künstler wollten sich abgrenzen vom bildungsbürgerlich-elitären Verständnis der Kunst“, sagt Philipp John. „Ihr Bestreben war, die klassischen Kunstgattungen aufzubrechen und miteinander zu vereinen, über Grenzen zu gehen.“ So wurde Musik gemalt und der Alltag in Beton gegossen, Performance statt Pinselschwingen und Happening statt Häppchen in den Galerien, das ist Fluxus. Wolf Vostell, einer der Fluxus-Kernkünstler, sprengte 1969 förmlich eine Literatursendung im Radio. Anweisungen wie „lecken Sie Ihr Radio“ und „schlagen sie 17-mal ihre Kühlschranktür zu“ verstörten die Hörer –und sorgten, wie sich der Künstler später freute für mehr als 600 Anrufe beim Sender in 15 Minuten, „mehr als je zuvor Echo auf eine Sendung des Hörfunks“, notierte er.

Weitere MAZ+ Artikel

Dieser Wolf Vorstell ist auch der Eintritt zu Fluxus für den Berliner Unternehmer Heinrich Liman. Der Kunstsammler lernte Vostell 1982 kennen, von der langjährigen und intensiven Freundschaft der beiden zeugen nicht zuletzt die Zeichnungen Vostells in der Ausstellung, die Liman und seiner Familie gewidmet sind. Durch Wolf Vostell lernte Liman viele weitere Fluxus-Künstler kennen, er wurde zum Sammler der Kunst seiner Freunde und blieb es bis heute. „Bevor wir das Museum eröffnet habe, habe ich nur gekauft, was mir wirklich gefiel“, sagt Heinrich Liman, „aber seit der Ausstellung kaufe ich auch strategischer.“ So sei heute nicht mehr jedes Werk im Museum eines seiner liebsten. „Aber jedes hat seine Berechtigung und seinen Platz.“

„ Fluxus ist bis heute sehr aktuell“

Die Sammlungsstrategie liegt auch in den Händen des Kurators. „Mich fasziniert an dieser Kunst die ungeheure Interpretierbarkeit“, sagt Philipp John. „Außerdem ist Fluxus bis heute sehr aktuell, weil es alles angeregt hat, was man zeitgenössisch nennt.“ Selbst spielende Musikinstrumente zeigen, wie die Kunst sich reproduziert und verselbständigt, Videoinstallationen lassen Raum und Zeit vergessen und manchmal bemerkt der Zuschauer auch auf den dritten Blick nicht, dass ein Künstler sich gleich zweimal in sein eigenes Werk montiert hat: als Leiche im Kofferraum und als vermeintlich unbeteiligter Gaffer in der ersten Reihe. „Kunst gibt Impulse“, sagt Philipp John.

Freier Eintritt für alle Das Museum Fluxus Plus – die Eigenschreibweise lautet Fluxus+ – besteht seit 2008 in der Schiffbauergasse 4. In der Dauerausstellung sind unter anderem Werke von Mary Bauermeister, Bazon Brock, Josef Beuys, Dieter Roth, Tomas Schmit, Wolf Vostell und Emmett Williams zu sehen. Geöffnet ist freitags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr, an diesem Wochenende ist der Eintritt für alle Besucher frei.

Da ist die Künstlerin Ann Noël mit einer Collage von Werbebotschaften und -fotos – kombiniert mit dem Müllhaufen, den all die kosmetischen Produkte ergeben, die da von den immer gleich aussehenden Models beworben werden. Da ist die Glasmalerei von Hella De Santarossa, deren Werke unter anderem im Berliner Reichstag hängen, und die doch in ihrer Familie aus vier Generationen von Glasmalern mit ihrer Kunst aneckt. Da ist, immer wieder, Wolf Vostell, der 1998 verstorbene Freund Limans und Fluxus-Mitbegründer. Und dann ist da noch Sebastian Heiner, der mit dem Geburtsjahrgang 1964 jüngste hier gezeigte Künstler.

Heiner malt groß. Sehr groß. Und sehr bunt. „Er malt mit allem, außer mit dem Pinsel“, sagt Philipp John. Und Heinrich Liman, der Stifter und Sammler, der seinen 70. Geburtstag bereits hinter sich hat, tanzt los und zeigt, wie Sebastian Heiner malt: mit dem ganzen Körper. Es ist ein Erlebnis – ein Happening. „Wir haben oft Gäste, die sich die Bilder ansehen und sagen, das kann ich auch“, sagt Heinrich Liman. „Ich antworte dann immer: Nein, kannst du nicht. Weil du dich nicht traust. Kinder könnten das, die haben diese Hemmschwelle nicht. Aber Erwachsene sind viel zu ängstlich.“

Ab Freitag ist die Dauerausstellung des Museums wieder geöffnet, am gesamten ersten Wochenende ist der Eintritt frei.

Von Saskia Kirf